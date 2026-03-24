Alê Portela deixa governo para disputar reeleição

A deputada estadual licenciada e secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Alê Portela (PL), deixou o cargo no governo mineiro para viabilizar a candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa em 2026. A exoneração foi publicada nesta terça-feira (24) no Diário Oficial do Executivo.

A saída ocorre dentro do prazo previsto pela legislação eleitoral, que determina a desincompatibilização de ocupantes de cargos no Poder Executivo até seis meses antes do pleito. Como as eleições estão marcadas para 4 de outubro de 2026, o limite para a desincompatibilização é 4 de abril.

Com a saída de Portela, o secretário-adjunto da pasta, Ricardo Assis Alves Dutra, assume interinamente a Secretaria de Desenvolvimento Social até a definição de um substituto definitivo. A informação já havia sido antecipada pelo governador Mateus Simões em entrevista.

Alê Portela estava licenciada do mandato parlamentar desde junho de 2024, quando foi nomeada para substituir Elizabeth Jucá no comando da Sedese.

As mudanças no primeiro escalão devem continuar nos próximos dias. A secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega, também deve deixar o governo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Já o secretário de Governo, Marcelo Aro, se prepara para concorrer ao Senado.

Outra alteração recente ocorreu na Secretaria de Comunicação Social. Bernardo Santos deixou o cargo para atuar na coordenação da pré-campanha do governador Romeu Zema à Presidência da República. Em seu lugar, assumiu Cássia Ximenes, que era secretária adjunta da pasta.

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O Diário Oficial desta terça também publica mudanças em outros níveis da administração. Frederico Papatella deixou a Secretaria Adjunta da Casa Civil para assumir função equivalente na Comunicação Social. Para a vaga na Casa Civil foi nomeada Gabriela Martins Durães Brandão, que ocupava o cargo de subsecretária de Gestão Estratégica e Reparação.