Assine
overlay
Início Política
CORREGEDOR NACIONAL

Com mata-leão, ministro contém passageiro em surto em voo

Em voo entre Manaus e São Paulo, o magistrado conteve um passageiro que ameaçava abrir a porta da aeronave num surto psicótico

Publicidade
Carregando...
AM
Ana Maria Campos - Correio Braziliense
AM
Ana Maria Campos - Correio Braziliense
Repórter
19/03/2026 23:09

compartilhe

SIGA
x
O corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques
O corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques crédito: Reprodução

O corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, salvou um avião de um possível acidente que poderia ser trágico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Em voo entre Manaus e São Paulo, o magistrado conteve um passageiro que ameaçava abrir a porta da aeronave num surto psicótico.

Leia Mais

As informações foram confirmadas pelo Correio. O ministro Mauro Campbell prefere não comentar.

O passageiro ameaçou passageiros e a tripulação teve dificuldades para acalmá-lo. Foi, então, que o ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entrou em campo.

Ele conseguiu dar um mata-leão no passageiro para imobiliza-lo, o que evitou o pior. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao desembarcar em São Paulo, o passageiro foi entregue à Polícia Federal (PF).

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay