Com mata-leão, ministro contém passageiro em surto em voo

O corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, salvou um avião de um possível acidente que poderia ser trágico.



Em voo entre Manaus e São Paulo, o magistrado conteve um passageiro que ameaçava abrir a porta da aeronave num surto psicótico.

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As informações foram confirmadas pelo Correio. O ministro Mauro Campbell prefere não comentar.

O passageiro ameaçou passageiros e a tripulação teve dificuldades para acalmá-lo. Foi, então, que o ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entrou em campo.

Ele conseguiu dar um mata-leão no passageiro para imobiliza-lo, o que evitou o pior.

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Ao desembarcar em São Paulo, o passageiro foi entregue à Polícia Federal (PF).