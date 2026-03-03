Assine
overlay
Início Política
RECURSO

Alcolumbre mantém quebra de sigilo de Lulinha na CPMI do INSS

Presidente do Congresso confirma decisão da comissão do INSS após contestação de governistas, que apontaram erro na contagem de votos

Publicidade
Carregando...
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
03/03/2026 20:59

compartilhe

SIGA
x
Alcolumbre não deve demorar a pautar veto de Lula ao PL da Dosimetria
Alcolumbre não deve demorar a pautar veto de Lula ao PL da Dosimetria crédito: Platobr Politica

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu nesta terça-feira (3/3) manter a deliberação da CPMI do INSS que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. A medida havia sido aprovada na semana passada em sessão marcada por divergências e questionamentos da base governista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão foi tomada após a análise de recurso apresentado por 14 deputados e senadores aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, o grupo solicitava a suspensão imediata dos efeitos da votação, sob a alegação de falhas na condução do processo.

Leia Mais

Os parlamentares sustentaram que o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), teria adotado uma manobra regimental para confirmar os requerimentos. Segundo o recurso, a contagem dos votos foi feita de forma incorreta, desconsiderando manifestações contrárias que, de acordo com a base, somariam maioria. Viana nega qualquer irregularidade.

As quebras de sigilo foram aprovadas na quinta-feira (26/2), a partir de pedidos apresentados pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). A votação ocorreu de maneira simbólica, sem registro nominal, o que intensificou os questionamentos posteriores.

Ao abrir a deliberação, Viana solicitou que os parlamentares contrários se manifestassem. Ele registrou sete votos contra os requerimentos, afirmando ter considerado apenas os membros titulares da comissão e desconsiderado suplentes. Com base nessa contagem, declarou aprovadas as quebras de sigilo. Governistas, porém, afirmam que havia 14 votos contrários e que o resultado proclamado não refletiu a maioria presente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lulinha passou a ser alvo da comissão após investigados por supostos desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) citarem um possível vínculo dele com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A CPMI apura irregularidades envolvendo descontos e operações financeiras ligadas ao órgão.

Tópicos relacionados:

alcolumbre carlos-viana cpmi-do-inss inss lula lulinha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay