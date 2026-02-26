Assine
Nas redes sociais, 67,5% das menções apoiaram quebra de sigilos de Lulinha

Com 21,1% de menções, a narrativa de perseguição a Lulinha teve maior taxa de compartilhamento, aponta levantamento da Ativaweb

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
26/02/2026 20:44

Nas redes sociais, 67,5% das menções apoiaram quebra de sigilos de Lulinha crédito: Foto: Alessandro Dantas/PT no Senado

A sessão da CPI Mista do INSS que aprovou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, nesta quinta-feira, 26, gerou mais de 4,5 milhões de menções nas redes sociais em poucas horas, segundo levantamento da agência Ativaweb.

O estudo apontou que 67,5% dessas menções foram favoráveis à investigação, enquanto 21,2% das postagens classificaram a medida como perseguição política.

O levantamento foi feito em X, Instagram, Facebook e TikTok. A maioria das postagens, 54%, foi feita no Instagram.

Segundo a análise feita pela agência, embora a maioria apoie a investigação, o bloco perseguição apresentou maior densidade emocional e maior taxa de compartilhamento médio.

Para Alek Maracajá, fundador da Ativaweb, esse comportamento das redes “caracteriza polarização ativa, em que minorias mobilizadas geram impacto proporcionalmente maior”.

