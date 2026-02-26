Assine
CPI do INSS aprova convocação e quebra de sigilos de Lulinha

Filho e irmão de Lula tiveram suas convocações aprovadas pelos parlamentares na CPI

Tatiana Farah
26/02/2026 12:06

CPI do INSS aprova convocação e quebra de sigilos de Lulinha crédito: Foto: Reprodução/TV Senado

A oposição aprovou a quebra de sigilos bancário e fiscal e a convocação de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, na CPI Mista do INSS. E o caos se instalou na sessão. 

O requerimento fazia parte dos 87 pedidos que estavam para ser votados em globo todos juntos.

A votação em globo era uma manobra dos governistas, que não deu certo, para rejeitar em bloco os requerimentos, que incluem também a convocação de Frei Chico, irmão de Lula.

Com a confusão, começou um empurra-empurra entre parlamentares, e a transmissão da sessão foi cortada pela TV Senado.

