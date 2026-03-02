Flávio diz que Bolsonaro vai 'subir a rampa do Planalto' em 2027

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesse domingo (1º/3), durante manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso desde novembro de 2025 após condenação por tentativa de golpe de Estado, “vai subir a rampa do Planalto em janeiro de 2027, junto com o povo brasileiro”. A declaração foi feita ao relatar uma conversa recente com o pai.

“O que eu disse para o meu pai, agora quarta-feira, olhando nos olhos dele, eu falei: ‘Pai, em janeiro de 2027 você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro’”, afirmou o parlamentar aos apoiadores presentes.

Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes relacionados aos atos que culminaram na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ele cumpre pena desde novembro do ano passado.

A manifestação foi convocada por Nikolas Ferreira e reuniu apoiadores com cartazes pedindo “Fora, Lula, Moraes e Toffoli”, em referência ao presidente da República e aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo.

Entre as principais pautas do ato estiveram a defesa da liberdade de Jair Bolsonaro e a anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, em Brasília.