Flávio diz que Bolsonaro vai 'subir a rampa do Planalto' em 2027
Ex-presidente Jair Bolsonaro está preso desde novembro de 2025, cumprindo pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesse domingo (1º/3), durante manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso desde novembro de 2025 após condenação por tentativa de golpe de Estado, “vai subir a rampa do Planalto em janeiro de 2027, junto com o povo brasileiro”. A declaração foi feita ao relatar uma conversa recente com o pai.
“O que eu disse para o meu pai, agora quarta-feira, olhando nos olhos dele, eu falei: ‘Pai, em janeiro de 2027 você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro’”, afirmou o parlamentar aos apoiadores presentes.
Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes relacionados aos atos que culminaram na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ele cumpre pena desde novembro do ano passado.
A manifestação foi convocada por Nikolas Ferreira e reuniu apoiadores com cartazes pedindo “Fora, Lula, Moraes e Toffoli”, em referência ao presidente da República e aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo.
Entre as principais pautas do ato estiveram a defesa da liberdade de Jair Bolsonaro e a anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, em Brasília.