Zema em protesto contra Lula e Moraes na Avenida Paulista: 'Coisa linda'

Pauta da manifestação estava concentrada contra atos do Supremo Tribunal Federal e do governo federal

Pedro Cerqueira
Pedro Cerqueira
Repórter
01/03/2026 18:56

Zema participa de manifestação na Av. Paulista.
Em manifestação contra Lula e alguns ministros do STF, Zema disse que Brasil só terá futuro com o fim da 'turminha de intocáveis' de Brasília crédito: Reprodução

Após marcar presença na manifestação "Acorda Brasil" na manhã deste domingo (1º/3) em Belo Horizonte, o governador e pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) seguiu para São Paulo, onde participou do mesmo ato na Avenida Paulista.

Em seu perfil oficial do Instagram, com foto da avenida lotada e um samba intitulado "Cadê minha picanha?", Zema deu o seu recado: "Coisa linda demais de se ver. O Brasil tem futuro. E esse futuro só será possível com o fim dessa turminha de intocáveis de Brasília. Acorda Brasil!".


A pauta da manifestação estava concentrada contra atos do Supremo Tribunal Federal (STF) - como anistia aos presos do 8 de janeiro e uma harmonia entre os Poderes - e do governo federal, como a corrupção (caso do INSS e do Banco Master), o aumento da carga tributária, a criminalidade e os prejuízos da estatais. 

O governador de Minas Gerais já tinha dado esse tom em seu discurso na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte:

"Minas Gerais está fazendo o seu papel. Não vamos deixar a farra dos intocáveis continuar em Brasília. Já mostramos aqui, na minha gestão, que é possível fazer um governo com gente competente, com gente que tem ética, que valoriza a família, que acredita em Deus, e é o que estamos precisando lá em Brasília. Tenho certeza que essa luta nossa é a luta dos brasileiros. O que nós temos assistido nas ultimas semanas, nos últimos meses, é algo que causa repúdio e causa indignação. Não vamos nos calar. O Brasil está acordado".

