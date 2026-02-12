Servidora pública há mais de 10 anos é presa por desvio de cofres públicos
Mulher de 31 anos atuava há mais de 10 na Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, e confessou o crime
Uma servidora pública foi presa em flagrante por desvio de dinheiro da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP), na tarde de quarta-feira (11/2). Ela confessou o crime e está presa preventivamente. A quantia desviada não foi divulgada.
Em comunicado oficial, a Prefeitura informou que as irregularidades foram percebidas em meio a rotinas regulares de controle e acompanhamento administrativo. Assim que uma possível irregularidade da conduta da servidora foi identificada pelas Secretarias de Administração e de Finanças, a gestão municipal instaurou procedimentos administrativos de apuração e acionou a Polícia Civil.
A servidora está há mais de 10 anos no cargo. A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal informou que a conduta da servidora “não representa, em nenhuma hipótese, a atuação da Administração Municipal nem de seus demais servidores”.
A gestão também destacou que deu início às medidas necessárias para a apuração precisa dos valores envolvidos, bem como para a adoção das providências legais voltadas à restituição integral dos recursos aos cofres públicos.
Por sua vez, a Polícia Civil de São Paulo afirmou que foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um endereço ligado à servidora. Ela admitiu o crime e foi presa em flagrante.
A suspeita, de 31 anos de idade, teve a prisão preventiva decretada e fica à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar a participação de terceiros e recuperar a quantia desviada.