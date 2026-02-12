Assine
overlay
Início Política
INVESTIGAÇÃO

Servidora pública há mais de 10 anos é presa por desvio de cofres públicos

Mulher de 31 anos atuava há mais de 10 na Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, e confessou o crime

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
12/02/2026 13:38

compartilhe

SIGA
x
Notas de R$ 100
Polícia apura a quantidade exata do desvio e o envolvimento de terceiros crédito: Daniel Dan/Unsplash

Uma servidora pública foi presa em flagrante por desvio de dinheiro da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP), na tarde de quarta-feira (11/2). Ela confessou o crime e está presa preventivamente. A quantia desviada não foi divulgada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em comunicado oficial, a Prefeitura informou que as irregularidades foram percebidas em meio a rotinas regulares de controle e acompanhamento administrativo. Assim que uma possível irregularidade da conduta da servidora foi identificada pelas Secretarias de Administração e de Finanças, a gestão municipal instaurou procedimentos administrativos de apuração e acionou a Polícia Civil.

Leia Mais

A servidora está há mais de 10 anos no cargo. A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal informou que a conduta da servidora “não representa, em nenhuma hipótese, a atuação da Administração Municipal nem de seus demais servidores”.

A gestão também destacou que deu início às medidas necessárias para a apuração precisa dos valores envolvidos, bem como para a adoção das providências legais voltadas à restituição integral dos recursos aos cofres públicos.

Por sua vez, a Polícia Civil de São Paulo afirmou que foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um endereço ligado à servidora. Ela admitiu o crime e foi presa em flagrante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A suspeita, de 31 anos de idade, teve a prisão preventiva decretada e fica à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar a participação de terceiros e recuperar a quantia desviada.

Tópicos relacionados:

corrupcao desvio fraude policia-civil sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay