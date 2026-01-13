Assine
OPERAÇÃO OVERCLEAN

PF faz operação sobre desvio de emendas com foco em deputado Félix Mendonça (PDT)

Objetivo da ação é desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro

CR
CONSTANÇA REZENDE
13/01/2026 10:33

Dep. Félix Mendonça Júnior (PDT-BA)
Dep. Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13), a nona fase da Operação Overclean, com nove mandados de busca e apreensão que incluem como alvo o deputado federal Félix Mendonça (PDT-BA).

Houve busca no apartamento funcional do parlamentar em Brasília. As medidas foram autorizadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em endereços na Bahia e no Distrito Federal.

O objetivo da ação, segundo a polícia, é desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro.

O STF também determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o objetivo de interromper a movimentação de valores de origem ilícita e preservar ativos para eventual reparação aos cofres públicas.

