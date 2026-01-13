Alvo de operação da PF sobre desvio de emendas, deputado do PDT reage

O deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), alvo de operação da Polícia Federal que investiga o desvio de emendas parlamentares, afirmou em nota que a investigação “compromete reputações” e disse confiar que será inocentado pela Justiça.

Deflagrada nesta terça-feira (13/1), a nova fase da Operação Overclean, que investiga uma organização criminosa suspeita de corrupção, desvio de emendas e lavagem de dinheiro, cumpriu nove mandados de busca e apreensão.

Félix Mendonça Júnior reage

A nota relata que ele foi surpreendido pela ação da PF e lembra que, em julho de 2025, ele foi alvo da quinta fase da mesma operação. O deputado afirmou que causa “estranhamento” a nova diligência, “especialmente diante da inexistência de fatos novos que justifiquem a medida”.

“O parlamentar lamenta, entretanto, a morosidade de investigações dessa natureza, que comprometem reputações e causam prejuízos políticos, especialmente em ano eleitoral, motivo pelo qual defende que a apuração ocorra de forma célere e responsável”, diz o texto.

Félix Mendonça Júnior negou ter negociado a execução de emendas parlamentares, indicado empresas ou coordenado esquema. “O papel do parlamentar sempre se limitou à apresentação de emendas, com o objetivo de assegurar recursos federais aos municípios que representa na Bahia”.

Por fim, relatou que tem “colaborado integralmente com as investigações”. “O deputado segue à inteira disposição da Justiça, confiante de que, ao final das investigações, sua inocência será plenamente confirmada”, concluiu.

Operação Overclean

Após autorização do ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal cumpriu diligências na Bahia e no Distrito Federal em busca de avançar nas investigações.

O STF ainda determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas em meio à investigação.

