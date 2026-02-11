Mala de dinheiro é jogada da janela durante operação da PF do caso Master

SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos alvos da Operação Barco de Papel jogou uma mala com dinheiro pela janela do apartamento em Balneário Camboriú (SC) na manhã desta quarta-feira (11) durante a busca e apreensão, segundo agentes da PF (Polícia Federal). No total, foram apreendidos R$ 429 mil em espécie só com dinheiro da mala.



A mala foi jogada assim que os agentes chegaram ao imóvel, segundo a equipe que participou da ação. Os policiais também recolheram dois veículos de luxo e dois smartphones.



A operação investiga supostos crimes contra o sistema financeiro envolvendo investimentos no Banco Master com recursos do Rioprevidência, o fundo responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro.



A assessoria de imprensa da PF no Rio de Janeiro disse que os nomes dos alvos da operação não serão divulgados, mas a Folha apurou que se trata do ex-presidente do Rioprevidência Deivis Marcon Antunes. Procurada, a defesa dele disse que está averiguando a situação.



Ex-agentes da Rioprevidência são suspeitos de favorecer o Banco Master na aquisição de letras financeiras, títulos de renda fixa que não contam com garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos).

Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Deivis foi preso no dia 3 de fevereiro, em Itatiaia (RJ), na segunda fase da Operação Barco de Papel. Na ocasião, a Polícia Federal disse que identificou suspeitas de retirada de documentos de apartamento do investigado e de manipulação de provas digitais, além da transferência de dois veículos de luxo para terceiros.