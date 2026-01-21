Esposa de Moraes aparece como advogada em ação ligada ao caso Master

A advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, atua como representante do Banco Master em um processo remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF) que apura suspeitas de insider trading envolvendo o empresário Nelson Tanure em operações com ações da construtora Gafisa. Insider trading refere-se à prática ilegal de negociar ações ou valores mobiliários com informações confidenciais. A remessa do caso ao STF foi determinada pela 5ª Vara Criminal de São Paulo.

Embora o Banco Master não seja investigado diretamente no processo, ele aparece como parte interessada em razão da apuração sobre fundos com vínculos com a instituição financeira.

Nos autos, além de Viviane Barci de Moraes, também constam como representantes do banco os filhos dela com o ministro Alexandre de Moraes, Giuliana e Alexandre. Procurado para comentar o assunto, o ministro não respondeu aos questionamentos apresentados pela reportagem. Com a decisão da Justiça paulista, o processo passou a tramitar no STF e foi distribuído ao gabinete do ministro Dias Toffoli, relator das apurações envolvendo o Banco Master no Supremo.

O caso se insere em um contexto mais amplo de investigações sobre a instituição financeira. Em 17 de novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco, medida que abriu uma série de apurações administrativas e criminais.

O controlador do Master, Daniel Vorcaro, e outros dirigentes tornaram-se alvos de investigações que têm como foco principal supostas fraudes na tentativa de compra do banco pelo Banco Regional de Brasília (BRB), além de outras operações consideradas suspeitas pelas autoridades.