Vereadora de cidade mineira se envolve em discussão e Câmara se pronuncia

Um desentendimento envolvendo a vereadora Jordana Madeira (PDT), de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, movimentou a Câmara Municipal da cidade. No sábado (17/1), vídeos repercutiram nas redes sociais, mostrando a parlamentar chegando de carro em uma casa, acompanhada por dois homens, sendo um deles, supostamente armado.

Nas imagens, Jordana desce do veículo, seguida pelos dois homens, entra no local e começa uma discussão com os indivíduos que estavam lá. Em determinado momento, um dos homens retira uma suposta arma da cintura e a mantém na mão durante a briga. A confusão ocorreu na comunidade onde a vereadora mora.

Em nota publicada nas redes sociais, Jordana justificou que, nos últimos dias, ela e a família começaram a receber ameaças de morte. Segundo a parlamentar, isso passou a acontecer após operações policiais serem realizadas na comunidade onde mora. "Estão espalhando acusações de que eu teria chamado a polícia ou feito denúncias contra essas pessoas, o que não é verdade", escreveu.

Segundo a vereadora, as ameaças foram direcionadas ao irmão dela, pai de um bebê recém-nascido, o que teria provocado forte abalo emocional e temor pela segurança de todos. “Por causa disso e sob forte pressão emocional, procurei os envolvidos para questionar as acusações e tentar esclarecer os fatos, acompanhada de dois familiares”, disse.

A parlamentar confirmou que a conversa foi tensa, com discussões verbais. Na nota, Jordana também reconheceu que agiu de forma “firme e exaltada”. “No entanto, deixo claro que não houve, da minha parte, qualquer agressão física ou prática de violência”, argumentou.

Ela ainda repudiou a divulgação de vídeos e conteúdos usados em tentativa de intimidação ou constrangimento. "Informo que medidas legais já estão sendo tomadas para esclarecer os fatos juntos às autoridades. Se necessário, novos esclarecimentos serão feitos no momento adequado”, concluiu.

O caso chegou à Câmara Municipal, que também se pronunciou nas redes sociais e afirmou ter tomado conhecimento dos fatos divulgados. “O Poder Legislativo reafirma seu compromisso com o respeito, o diálogo e a convivência harmoniosa no ambiente institucional e de princípios éticos legais”, mencionou o órgão.

“A Câmara seguirá atenta aos desdobramentos e prestará os esclarecimentos necessários à sociedade, no momento oportuno, sempre com transparência e responsabilidade institucional”, continuou em nota.