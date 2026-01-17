Zema faz vídeo com livros das férias: 'Sempre cultivei o hábito da leitura'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), compartilhou neste sábado (17/1), nas redes sociais, a lista de livros que leu durante o recesso de fim de ano. As obras, voltadas a temas como empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, comunicação e estratégias de aprendizado, foram apresentadas em um vídeo no qual o governador comenta o hábito da leitura.

Na publicação, Zema aparece abrindo um pacote com um livro que, segundo ele, chegou com atraso. Trata-se de “Ultra-aprendizado: Domine habilidades valiosas, seja mais esperto que a competição e dê um impulso na sua carreira”, de Scott H. Young. “Chegou só agora. Vamos ver aqui que eu já nem lembrei qual foi que eu pedi”, disse, ao mostrar a encomenda.

Em seguida, o governador apresenta os quatro livros que conseguiu concluir durante o período de recesso de Natal e Ano Novo e faz comentários breves sobre cada um. “Meu Natal foi bem produtivo. Esses aqui foram os livros que eu li”, diz.

“Para quem precisa tá sempre falando tem aqui algumas dicas que ajudam, mas uma das coisas que ele fala é escute muito e fale o mínimo possível. É o que a gente tenta fazer por aqui”, disse ao mostrar o livro “Super comunicadores: Como desbloquear a linguagem secreta da comunicação”, de Charles Duhigg.

Entre as leituras também estão: “A coragem de ser imperfeito”, de Brené Brown; e “Oportunidades disfarçadas”, de Carlos Domingos.

Na legenda da publicação, Zema afirmou que a leitura é um hábito que mantém ao longo da vida. Segundo ele, a intenção foi de mostrar os livros lidos nas férias e compartilhar o método de leitura que adota para aproveitar melhor os aprendizados.

O governador também convidou os seguidores a estabelecerem metas de leitura para o início de 2026.