ELEIÇÕES 2026

Lula, Tarcísio e Nunes usam crise da Enel como blindagem e munição para 2026

Apagão que deixou milhões de imóveis sem energia na Grande São Paulo ao longo da última semana desencadeou uma disputa de responsabilidades

BRUNO RIBEIRO
BRUNO RIBEIRO
Repórter
16/12/2025 07:44

O presidente Lula, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas
Lula, Tarcísio e Nunes usam crise da Enel como blindagem e munição para 2026 crédito: Flickr/Palácio do Planalto

(FOLHAPRESS) - O apagão que deixou milhões de imóveis sem energia na Grande São Paulo ao longo da última semana desencadeou uma disputa de responsabilidades entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governo Lula (PT), em meio a esforços dos três para reduzir custo político provocado pela crise e ampliar o desgaste dos adversários.

Membros das três equipes avaliam que, como é pouco claro para a população quais são as competências de todos os envolvidos na crise - Prefeitura, governo do Estado, governo federal, Aneel e Arsesp (agências reguladoras federal e estadual, respectivamente) e Enel, concessionária de energia-, é preciso adotar uma série de medidas para evitar reflexos negativos que cheguem até o próximo período eleitoral.

Desse modo, enquanto Nunes, como gestor local mais cobrado, atua para responsabilizar a Enel, Tarcísio busca um discurso que ressalta o caráter estrutural da crise, e Lula se coloca em uma posição de mediador entre os grupos em conflito, deixando para seus ministros a missão de defender o governo.

A região recebeu uma ventania com rajadas de até 100 km/h na última quarta-feira (10). A Enel afirmou que os ventos destruíram partes da rede e que inicialmente 2,5 milhões de imóveis foram atingidos na região metropolitana. Cinco dias depois do vendaval, milhares de famílias continuam sem energia.

Na capital, Nunes adotou uma comunicação voltada a demonstrar iniciativa e a deslocar o foco do desgaste político da Prefeitura para a concessionária e para a esfera federal.

 

Ainda na quarta-feira, pouco após a ventania, ele expôs à imprensa imagens de veículos da Enel parados em pátios - enquanto São Paulo tinha semáforos apagados, locais sem água e transtornos no transporte - e anunciou que, mais uma vez, estava acionando a Aneel para pedir a adoção de medidas.

O prefeito buscou agir rapidamente e classificar o problema como falha de concessão e fiscalização, competências da União. "É o presidente da República que tem a prerrogativa de fazer a intervenção nas concessionárias [no caso, a Enel] por decreto", disse à reportagem, no domingo (14).

Por outro lado, Nunes se viu em um jogo de empurra com a concessionária, que se defendeu das críticas destacando falhas no serviço de poda de árvores - cuja responsabilidade é dividida entre a empresa e a Prefeitura.

Na eleição de 2024, o segundo turno começou em meio a crise similar. O prefeito foi alvo do adversário, Guilherme Boulos (Psol), justamente por causa da poda de árvores. "Nunes não fez o básico", disse o rival, atualmente ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Aliados do prefeito avaliam que a tática, adotada na ocasião, foi adequada e segue sendo utilizada.

Tarcísio, por sua vez, tem críticas à empresa e cobranças ao governo alinhadas às declarações de Nunes. "A gente está falando de uma empresa que tem um contrato antigo, que vence em 2028", disse Tarcísio nesta segunda-feira (15), durante entrevista em Caraguatatuba. "A partir do momento em que o contrato está perto do fim, a empresa passa a não fazer mais investimento, não tem equipe e deixa de investir na manutenção, na poda de árvores e na automação."

O governador é alvo de adversários por defender a política de concessões públicas de serviços essenciais - é dele a privatização da Sabesp, no ano passado, que ele classifica como uma concessão moderna. Suas declarações defendem que é possível criar contratos com cláusulas que obriguem investimentos da empresa e previnam falhas, além de sustentar o pedido de intervenção na concessionária.

"Nós pedimos as intervenções da regulação [Aneel], entramos na Justiça e vamos procurar a Justiça mais uma vez, pedindo que intervenha na própria agência, cobrando medidas mais duras", disse.

A reportagem apurou, contudo, que nem a equipe de Nunes, nem a de Tarcísio, esperam que o governo federal intervenha na empresa antes de março, quando termina uma auditoria que a Aneel está realizando na Enel.

Ao comentar o caso nesta segunda-feira, Tarcísio citou ações adotadas no Paraná e em Goiás que, segundo ele, garantiram a execução dos serviços por empresas privadas, como exemplos de que regulação e fiscalização podem produzir resultados.

Embora diga que pretende disputar a reeleição em São Paulo, o governador é citado por aliados e adversários como possível candidato à Presidência.

No fim da tarde, o governo do estado publicou um comunicado em que cita duas legislações federais que poderiam autorizar a intervenção. "É indispensável que o governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, observando as evidências apontadas pela Arsesp e pela própria Aneel, atue com máximo rigor no exercício do poder concedente, declarando intervenção na concessão da Enel São Paulo", diz o texto.

Lula, ao longo da semana, não respondeu diretamente às críticas, mas ministros do governo fizeram sua defesa. O titular de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), disse na sexta-feira (12) que o foco do governo era restabelecer a energia nos imóveis afetados e afirmou que Nunes e Tarcísio faziam uma "disputa política" em torno do incidente.

Já Guilherme Boulos afirmou, durante protesto na avenida Paulista, no domingo, contra o PL da Dosimetria, que Nunes e Tarcísio, "que são os maiores defensores das privatizações", não teriam moral para "querer botar no colo do Lula" o fato de uma empresa privatizada prestar, segundo ele, um "serviço porco" em São Paulo.

Lula, Nunes e Tarcísio se encontraram em Osasco, na Grande São Paulo, durante evento promovido pelo SBT, na sexta-feira. Nunes foi ao local preparado para fazer cobranças diretas ao presidente -e fez uma breve menção ao tema, pedindo ajuda, durante discurso transmitido pelo canal- e Tarcísio ficou ao seu lado.

Os três tiveram uma breve conversa após o evento. O presidente não rebateu ataques nem defendeu seu governo, mas provocou Nunes dizendo, em tom de brincadeira, que "a culpa é do Tarcísio". Nenhum dos dois interlocutores reagiu, mas Lula prometeu falar com Silveira e pedir uma conversa entre eles -Tarcísio disse que a reunião deve ocorrer nesta terça-feira (16).

No domingo, após conversar com o presidente, Silveira divulgou uma nova nota, em tom mais duro em relação à empresa. Admitiu a possibilidade de cancelamento do contrato e afirmou que o governo "não tolerará falhas reiteradas" da concessionária.

