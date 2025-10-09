Após queda em pesquisa, Tarcísio se diz vítima de campanha do PT

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (9/10) que está sendo vítima de uma "ampla campanha de desconstrução de imagem" pelo Partido dos Trabalhadores (PT). A declaração foi após a pesquisa da Genial/Quaest apontar uma queda do chefe paulista na corrida presidencial.

Segundo os institutos, Tarcísio caiu da segunda para a terceira colocação entre os candidatos da oposição preferidos pelos eleitores na pesquisa estimulada. Agora, com 18%, ele está atrás de Jair Bolsonaro (26%) e Michelle Bolsonaro (21%), ambos do PL.

“Paciência tem limite. Há meses a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação, por parte do PT. Ofensas, mentiras nas redes sociais”, disse o governador em vídeo publicado nas redes sociais.

MP 1303

Ele rebateu acusações de que tenha interferido na derrubada da Medida Provisória (MP) 1303/2025, que garantiria mais arrecadação ao governo com aumento a fintechs, bets e outros setores.

“Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença”, seguiu.

Tarcísio ainda disparou contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad: “Ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que seriam aumentados ontem. Ninguém, nem eu, nem o país, vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeitem os brasileiros. Cortem gastos”.

Haddad foi um dos que acusou Tarcísio de atuar contra a MP e disse que o governador quis defender "privilégios da Faria Lima".

Depois de o texto ser retirado de pauta na Câmara na noite de quarta-feira (8), o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), agradeceu ao governador de São Paulo.

“Eu queria agradecer a alguns governadores, que trabalharam muito nesta noite. Governador Tarcísio, de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna porque começam a se preocupar com o Tarcísio. (...) Governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos Deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho”, destacou.

