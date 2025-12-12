Rodrigo Constantino diz que reconhece que Moraes é 'corajoso e forte'

Após a retirada da lei Magnitsky sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o comentarista político de direita Rodrigo Constantino disse que é preciso reconhecer qualidades do juiz.

Constantino chamou o ministro do STF de “psicopata”, mas o elogiou por ter conseguido “vencer” Elon Musk e Donald Trump. A citação ao primeiro se refere ao enfrentamento de Moraes ao X (antigo Twitter). Entre agosto e setembro de 2024, ele suspendeu a plataforma no Brasil e exigiu adequação à legislação do país para a retomada.

“O cara peitou o Elon Musk, peitou o Donald Trump, e VENCEU! Temos que reconhecer: o psicopata é corajoso e forte. A ditadura se consolida. Apague a luz o último que sair…”, escreveu, em post no X.

Retirada da lei Magnitsky sobre Moraes

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (12/12) que Moraes e sua esposa, Viviane Barci, não integram mais a lista de sancionados pela lei Magnitsky, que os impedia de visitar os EUA e fazer negócios em dólar ou com entidades do país.

O movimento veio após a aproximação entre Lula e Donald Trump. Os presidentes se viram brevemente na Assembleia-geral da ONU, em setembro. Depois, tiveram reunião na Malásia, e a relação entre Brasil e Estados Unidos passou a ser amenizada.

