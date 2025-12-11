Nova espécie de sapo recebe nome em homenagem ao presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma homenagem de cientistas. O mandatário agora dá nome a uma espécie recém-catalogada, descoberta em Serra do Quiriri, em Garuva, Santa Catarina. O Brachycephalus lulai, um minissapo de cor laranja, foi oficialmente registrado na quarta-feira (10/12), em artigo publicado na revista Plos One.

A espécie impressiona pelas características peculiares. Apesar da cor chamativa, é difícil enxergar o animal pelo tamanho reduzido, menor até mesmo que um grão de arroz. Os machos da espécie medem cerca de 8mm, enquanto as fêmeas têm por volta de 13mm.

Outra curiosidade é que o animal já nasce na forma de sapo, sem passar pela fase de girino. Ele também não tem a capacidade de nadar e apresenta menor número de dedos. A vida a 700 e 1.800 metros de altitude fez ainda com que a espécie desenvolvesse uma maior resistência ao frio.

Assim como os parentes do gênero Brachycephalus, ele é um exemplo de microendemismo radical, nome dado a espécies que ocupam um único lugar no mapa. “Esses animais só existem ali, naquele topo específico. São verdadeiras ilhas no céu”, explica o pesquisador do Mater Natura e da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Luiz Fernando Ribeiro. “Qualquer alteração ambiental, mesmo pequena, pode comprometer toda a população.”

Nas redes sociais, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, comemorou a homenagem ao presidente. “É uma reafirmação da Mata Atlântica como um dos biomas de maior diversidade do mundo e uma merecida homenagem ao presidente que só nos seus dois primeiros mandatos, criou cerca de 25 milhões de hectares de unidades de conservação”, escreveu. “Parabéns por ter sido homenageado, tendo seu nome escolhido para nomear cientificamente o minúsculo sapinho de cor e capacidade de projetar seu orquestrado canto de forma exuberantes”.

A preocupação com a biodiversidade foi destacada pelo Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais, responsável pela descoberta. Segundo o anúncio, a demarcação de áreas de conservação pelo presidente nos três mandatos representa “um avanço sem precedentes na preservação de biomas, ecossistemas e espécies”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A descoberta é também um alerta para a preservação da Mata Atlântica, bioma que já perdeu 93% da mata nativa. “Se esses ambientes de montanha desaparecerem, perdemos não apenas espécies, mas também histórias evolutivas e conhecimento que ainda nem compreendemos por completo”, destaca Paulo Pizzi, presidente do Mater Natura. O instituto é responsável pela descoberta de 18 das 44 espécies de minissapos descobertas no Brasil.