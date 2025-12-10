Perfis de políticos somem da busca do Instagram após confusão na Câmara

Perfis de políticos de diferentes espectros ideológicos desapareceram momentaneamente da ferramenta de busca do Instagram na manhã desta quarta-feira (10). Entre os nomes que deixaram de ser exibidos ao digitar o nome completo estavam o do presidente Lula, o de Gleisi Hoffmann (PT), ministra da Secretaria de Relações Institucionais, e os de parlamentares como Glauber Braga (PSOL), Sâmia Bomfim (PSOL) e Maria do Rosário (PT).

Também não apareciam perfis de figuras da direita, como os deputados federais Kim Kataguiri (União), Nikolas Ferreira (PL) e Capitão Derrite (PL). Quando um perfil não aparece na pesquisa, ele não pode ser localizado nem marcado em publicações.

O episódio ocorreu horas depois da confusão no plenário da Câmara dos Deputados, registrada na terça-feira (9), quando Glauber Braga foi retirado à força da cadeira da Presidência durante protesto contra seu processo de cassação. Ao tentar intervir, a deputada Sâmia Bomfim acabou atingida. A imprensa foi retirada do plenário e impedida de acompanhar a situação, e o sinal da TV Câmara, responsável pela transmissão oficial da sessão, chegou a ser cortado.

Após a repercussão dos vídeos que circularam nas redes sociais sobre a ação da Polícia Legislativa, grupos de WhatsApp, publicações no Instagram e uma sequência de postagens no Bluesky relataram instabilidade na busca da plataforma e levantaram suspeitas sobre o desaparecimento simultâneo de perfis associados a críticas ao episódio da Câmara. A coincidência entre o confronto e a falha alimentou percepções de censura, embora perfis de políticos da direita também tenham deixado de aparecer, o que por sua vez abriu espaço para interpretações divergentes.

A instabilidade envolveu ainda contas institucionais e veículos jornalísticos. Usuários relataram que perfis de sites e coletivos de imprensa, além de entidades do setor de comunicação, não eram encontrados na busca. Não houve notícia de bloqueio, mas de uma falha que impedia a exibição ao digitar o nome.

Integrantes do PT reuniram-se com representantes da Meta, empresa responsável pelo Instagram, para cobrar esclarecimentos. Segundo relato do partido, os representantes da plataforma afirmaram tratar-se de um problema específico no sistema interno de buscas, sem direcionamento político, afetando perfis de diferentes linhas ideológicas. A sigla, porém, afirma que episódios semelhantes já haviam sido registrados e solicitou uma explicação pública mais detalhada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso provocou manifestações entre parlamentares e influenciadores. Em suas redes, a deputada federal Dandara (PT-MG) afirmou que a situação “não pode passar batido”, disse que algoritmos “reproduzem interesses, desigualdades e moldam percepções sociais” e acrescentou que, em contexto pré-eleitoral, “interferência algorítmica também influencia decisões políticas e pode impactar o processo democrático em 2026”. Ela defendeu transparência da plataforma, afirmou que o risco não se limita às contas atingidas, mas à democracia, e concluiu que “a disputa política também acontece no feed e o silêncio nunca foi uma opção”.

Até o momento da conclusão desta edição, a Meta não havia emitido posicionamento público detalhado explicando a causa da falha, o alcance do problema ou se a instabilidade poderia voltar a ocorrer. Espaço segue aberto para a empresa.