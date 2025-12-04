Câmara de BH decide se abre processo de cassação contra Lucas Ganem

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) decide, nesta quinta-feira (4/12), se abre o processo de cassação do mandato do vereador Lucas Ganem (Podemos). A análise será feita em plenário, a partir das 14h30, quando os parlamentares irão votar o recebimento de uma denúncia que aponta possível fraude no endereço eleitoral declarado pelo vereador. Para que o procedimento avance, é necessária maioria simples entre os presentes.

Caso o plenário dê aval, três vereadores serão sorteados para compor a comissão processante, responsável por conduzir a investigação interna. O colegiado terá até 90 dias para ouvir testemunhas, analisar documentos e, ao fim, apresentar um relatório recomendando, ou não, a cassação. A decisão final caberá novamente ao plenário.

A denúncia, apresentada pelo advogado Guilherme Soares e protocolada na segunda-feira (1º/12), retoma suspeitas já levantadas pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e pela Polícia Federal (PF). O documento afirma que Ganem teria usado um endereço falso no bairro Trevo, na Pampulha, para transferir seu domicílio eleitoral a Belo Horizonte antes das eleições de 2024, nas quais foi eleito com 10.753 votos.

A legislação exige que o candidato resida no município por, pelo menos, um ano antes do pleito, condição que, segundo os investigadores, não teria sido cumprida.

Em diligência feita em outubro, no âmbito de um inquérito aberto após denúncia anônima, agentes da PF foram ao endereço informado pelo vereador e encontraram uma família que afirmou desconhecê-lo. Para o MPE, os elementos reunidos até agora configuram indícios robustos de irregularidade. O parecer do órgão, mantido sob sigilo, integra a ação de impugnação movida pelo ex-vereador Rubão (Podemos), suplente da coligação, e está em análise pela Justiça Eleitoral.

O caso também envolve suspeitas sobre a atuação de funcionários do gabinete de Ganem, supostamente lotados em Belo Horizonte, mas trabalhando em Indaiatuba (SP). Segundo o presidente da Câmara, Juliano Lopes (Podemos), a Casa seguirá rigorosamente o rito previsto em lei e que a Procuradoria já trabalha na análise técnica da denúncia.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Natural de São Paulo, Lucas Ganem é formado em Administração e em Propaganda e Marketing. Ele vem de uma família tradicional da política paulista e é primo do deputado federal Bruno Ganem (Podemos-SP). No perfil oficial da Câmara, o parlamentar se apresenta como defensor da causa animal, da assistência a pessoas com neurodivergências e da segurança nas escolas. O parlamentar tem evitado comentar o caso.