FECHANDO O CICLO NO GOVERNO ZEMA

Antes de assumir o Avante, Eto acerta contas com Simões

Igor Eto esteve no BDMG para resolver pendências administrativas e encerrar formalmente sua passagem pela estrutura do governo Zema

Ana Mendonça
Repórter
02/12/2025 10:26 - atualizado em 02/12/2025 10:28

No mesmo dia em que assumiu o comando do Avante em Minas, Igor Eto esteve no BDMG para resolver pendências administrativas e encerrar formalmente sua passagem pela estrutura do governo Zema. A visita ao banco terminou com um gesto político inesperado.

Eto encontrou Mateus Simões, vice-governador e recém-filiado ao PSD, e os dois selaram um entendimento que, segundo interlocutores, pacificou o desgaste gerado desde o anúncio de sua desfiliação do Novo.

A conversa, descrita por aliados como “serena e objetiva”, virou a chave de uma relação que vinha tensionada desde o rearranjo partidário das últimas semanas. Ambos foram descritos para reportagem como “dois irmãos que brigam, mas se resolvem sempre”.

Eto e Simões mantinham diálogo frequente, mas haviam se afastado com a movimentação simultânea de ambos para novas siglas. A reconciliação abre caminho para que PSD e Avante passem a atuar de forma coordenada nas articulações regionais para as eleições de 2026.

Dentro do Novo, a saída de Eto ainda produz efeitos. Integrantes da legenda admitiram que a mudança pegou dirigentes de surpresa e provocou mal-estar. Ele era tratado como um dos nomes mais competitivos para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados no ano que vem, e sua decisão obrigou a revisão de cálculos internos sobre chapa e desempenho. A avaliação, na cúpula, é de que a legenda terá de buscar novos quadros para recompor musculatura eleitoral.

Eto, agora presidente estadual do Avante, assume a missão de reestruturar a sigla em Minas. A meta é organizar nominatas mais robustas e costurar alianças com partidos que orbitam o campo de centro-direita — movimento que, na prática, já começa com a reaproximação de Simões. O vice-governador, por sua vez, consolida sua transição para o PSD e trabalha para formar a chapa majoritária que disputará o governo em 2026.

A reorganização simultânea das duas legendas acaba por delimitar um novo desenho político. Enquanto o Avante busca espaço para crescer, o PSD amplia seu raio de influência e se coloca no centro das negociações. Eto e Simões, agora em frentes distintas, mantêm um canal aberto que pode facilitar composições regionais e acordos pragmáticos daqui para frente.

Com pendências administrativas resolvidas e pontes políticas reconstruídas, Eto inicia sua gestão no Avante em ambiente mais estável. Já o Novo tenta se reequilibrar após a saída de um de seus nomes mais competitivos, enquanto acompanha de longe a articulação que aproxima seus ex-integrantes em novos projetos eleitorais.

eleicoes-2026 mateus-simoes zema

