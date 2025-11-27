Pacheco diz que STF é "pagina virada" e prioridade é definir candidatura
Senador ainda não decidiu se será candidato ao governo de Minas e aguarda consulta a aliados para bater o martelo
O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) declarou, nesta quinta-feira (27), após sessão da comissão especial que discute o novo código civil no Senado, que é “página virada” a indicação do seu nome à vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), em decorrência da aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso.
“Da minha parte, em relação a essa situação, eu considero isso uma página virada, bem amadurecida”, afirmou Pacheco.
O senador também voltou a afirmar que fará uma análise junto aos seus aliados para definir seu futuro político. Lula e o PT mineiro defendem que Pacheco seja candidato ao governo de Minas, mas o senador ainda não sinalizou qual será seu destino. Para ser candidato ele terá de mudar de partido, já que o vice-governador Mateus Simões deixou recentemente o Novo para se filiar ao PSD e disputar o governo de Minas.
“Cabe agora sentar com meus companheiros do Senado e companheiros de Minas Gerais para decidir sobre a candidatura”, destacou.
Pacheco declarou ainda que mantém diálogo “com todo mundo”. “Até com meus adversários políticos eu dialogo”, disse o senador, que atribuiu a manutenção do canal de diálogo aberto “ao papel da democracia”.