Sem Pacheco, PT se aproxima do MDB para eleição em Minas

Com a declaração de Rodrigo Pacheco de que não vai concorrer ao governo de Minas, o PT corre para se aproximar do MDB e cortejar o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, o Tadeuzinho, para disputar o cargo em uma chapa com os petistas.

A articulação tem sido feita pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, que, na terça-feira, 25, teve mais um encontro com o deputado em Belo Horizonte.

Para os petistas de Minas, o nome de Tadeuzinho é muito mais palatável do que o do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, hoje no PDT, partido historicamente ligado ao PT.

Caso Tadeuzinho não seja viável, o PT estuda lançar Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora. Caso a candidata seja Margarida, o partido teria duas mulheres disputando os cargos majoritários, já que a prefeita de Contagem, Marília Campos, deve concorrer a uma das vagas ao Senado.

As bancadas do PT na Câmara e na Assembleia devem se reunir no dia 12 de dezembro com líderes nacionais e regionais do partido para decidir a estratégia eleitoral.