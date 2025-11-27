Assine
overlay
Início Orion Teixeira
OT
Orion Teixeira
Além do fato

Saia justa na chapa aliada a Lula em Minas

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), disse aceitar ser candidata ao Senado na chapa, desde que seja exclusiva, único nome na disputa

Publicidade

Mais lidas

Orion Teixeira
OT
Orion Teixeira
Repórter
27/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Marília Campos diz que não aceita a disputa vaga para o Senado com o ministro Alexandre Silveira - (crédito: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.PRESS)
Marília Campos diz que não aceita a disputa vaga para o Senado com o ministro Alexandre Silveira crédito: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.PRESS

Antes de encontrar o candidato, ou candidata, a governador(a) de Minas para fortalecer seu palanque em Minas, o presidente Lula terá que gerenciar outra crise entre aliados. A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), disse aceitar ser candidata ao Senado na chapa, desde que seja exclusiva, único nome na disputa. Ainda na quarta (26), a bancada federal fechou com Marília ao Senado. Em sua condição, ela citou abertamente que não aceita disputar a mesma vaga junto do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que pleiteia o cargo. Silveira é tido como ministro próximo a Lula, embora tenha comportamentos dúbios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Por conta disso, levou nota de repúdio da bancada petista na Assembleia ao declarar que o vice-governador Mateus Simões (hoje, no partido dele) não seria tão ruim para Lula. A manifestação dele, feita no programa Roda Viva, soou como cumplicidade à entrega do PSD a Simões, já que Silveira é secretário nacional do partido.

Leia Mais


Não há nenhum registro de reprovação do ministro a essa manobra que barrou a possível candidatura a governador do senador Rodrigo Pacheco. Caso queira ainda disputar, Pacheco já foi há muito convidado a procurar outra legenda. Silveira, que pretende disputar o Senado, não dá sinais de que vá fazer isso. Não irá deixar o posto de secretário-geral.

Sem Pacheco, como o PSD de MG se prepara para eleição de 2026


Aloprado e demente comandaram


Mais uma revelação da turma da trama golpista. Um diz ter ouvido vozes e tentou violar a tornozeleira eletrônica; o outro, um dos principais conselheiros, confessa que tem Alzheimer desde 2018. Pode ser estratégia de defesa de última hora para escapar da longa pena, mas a narrativa combina com o pesadelo vivido pelo país, de 2019 a 2022, culminando com a tentativa de golpe.


60 dias sem resposta


A Associação Mineira de Municípios (AMM) contou, nesta quarta (26), 60 dias sem resposta do governo mineiro a seu ofício com as demandas mais caras aos municípios. No primeiro e único encontro com Zema, a nova AMM apresentou sete pedidos, entre eles o ressarcimento de despesas assumidas pelos municípios que são de responsabilidade do estado, como aluguel de prédios para polícias e até o fornecimento de combustível para as viaturas. Apesar da insatisfação, os prefeitos seguem olimpicamente ignorados.


Candidatura municipalista


Por essa, e pela insatisfação com os pré-candidatos a governador colocados, os mesmos prefeitos reafirmaram a defesa de candidatura comprometida com o municipalismo. Pela segunda vez consecutiva na Caravana da Associação, na terça (25), em Machado (Sul), lançaram o nome do presidente da AMM, Luís Eduardo Falcão (sem partido), como representante deles na disputa ao governo de Minas. O anfitrião Maycon Willian disse ter perdido as esperanças em outros nomes e que Falcão conhece de perto as cidades e as necessidades do estado. Falcão ainda não se manifestou, mas precisa achar logo um partido porque o mercado está se fechando.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


E o referendo da Cemig?


O governo mineiro apresentou a estatal Cemig na condição de corporation na proposta de adesão de Minas ao Propag que fez junto ao governo federal. Não combinou com a Assembleia Legislativa, porque o novo status implica privatização, que requer antes a consulta popular.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay