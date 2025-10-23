Assine
ELEIÇÕES 2026

Candidato ao governo? Pacheco vai definir futuro nos próximos dias

Lula já deixou claro que gostaria de ver o ex-presidente do Senado na disputa pelo Palácio da Liberdade

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
23/10/2025 13:07

Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), possível candidato ao governo de Minas Gerais
Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), possível candidato ao governo de Minas Gerais crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), possível candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, promete tomar uma decisão sobre o futuro eleitoral nos próximos dias.

Em declaração nesta quinta-feira (23/10), o parlamentar avaliou a possibilidade de uma indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula (PT), na vaga deixada pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

“É importante respeitar o momento e a decisão do presidente da República. E a decisão que for tomada por ele será, evidentemente, por mim e por todos respeitada como uma decisão de um presidente da República. E caberá ao Senado fazer a avaliação”, disse.

Candidato ao governo de Minas?

Apesar de não ser considerado favorito a uma cadeira no STF – quem hoje parece ser prioridade é o advogado-geral da União, Jorge Messias –, Pacheco pode ser o nome apoiado por Lula nas eleições para o governo do estado em 2026.

O petista já deixou claro que gostaria de ver o ex-presidente do Senado na disputa pelo comando mineiro, mas Pacheco, até o momento, evita se colocar como pré-candidato.

“É muito importante para esse processo eleitoral de 2026 que haja opções em um campo democrático que pretenda a evolução de Minas, a reorganização do estado por que, de fato, da forma como está, não está bom. É preciso melhorar e Minas retomar o papel de protagonismo nacional”, declarou.

Entretanto, o parlamentar avalia que já é tempo de definir o rumo: “Essa discussão da eleição ao governo de Minas, eu considero que é um momento decisivo e importante para que se tenha uma decisão mesmo, uma deliberação a respeito disso”.

