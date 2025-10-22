Assine
overlay
Início Política
STF

Fachin autoriza transferência de Fux para a Segunda Turma do STF

Pedido de transferência havia sido apresentado por Fux nesta terça-feira (21/10), durante sessão plenária

Publicidade
Carregando...
VO
Vanilson Oliveira
VO
Vanilson Oliveira
Repórter
22/10/2025 19:39 - atualizado em 22/10/2025 19:39

compartilhe

SIGA
x
Sessão plenária do STF - 25/06/2025. Edson Fachin Foto: Antonio Augusto/STF
Fachin: "Corremos o risco de não conseguir ajustar o remédio pela falta de um completo diagnóstico" crédito: Antonio Augusto/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou nesta quarta-feira (22/10) a transferência do ministro Luiz Fux da Primeira para a Segunda Turma da Corte. A mudança passa a valer na próxima semana e foi confirmada em despacho oficial. “Diante da ausência de manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo a solicitada transferência para a Segunda Turma, nos termos dos artigos 13, X e 19 do Regimento Interno desta Corte”, escreveu Fachin.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O pedido de transferência havia sido apresentado por Fux nesta terça-feira (21/10), durante sessão plenária. No documento encaminhado à Presidência do STF, o ministro citou o artigo 19 do regimento interno para formalizar o pedido, “considerando a vaga aberta pela aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso”, que ocorreu no último sábado (18/10).

Fux integrava a Primeira Turma, responsável por julgar os réus da trama golpista investigada pelo Supremo, e que é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O ministro foi o único voto divergente na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados, em setembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a mudança, o magistrado passará a atuar na Segunda Turma, formada pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques — grupo que herdará parte dos processos redistribuídos após a saída de Barroso.

Tópicos relacionados:

mudanca stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay