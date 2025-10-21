Assine
SUPREMA CORTE

Fux pede a Fachin para migrar para a Segunda Turma do STF

Ministro, que faz parte da Primeira Turma, foi voto vencido no julgamento do 'núcleo crucial' que condenou o ex-presidente Bolsonaro

Luiz Fux votou pela anulação do julgamento do núcleo 4 da trama golpista
Luiz Fux, ministro do STF crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, apresentou um pedido ao presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, para migrar da Primeira para a Segunda Turma.

No ofício, enviado nesta terça-feira (21/10), Fux alega que, com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, que fazia parte da Segunda Turma, abriria uma vaga, conforme informações do blog da Malu Gaspar.

Fux evocou o artigo 19 do regimento interno da Corte, que dá direito aos ministros de ir para outra vaga. Em caso de mais de um demonstrar interesse pela vaga, a preferência é do mais antigo.

A Primeira Turma, que conta com o presidente Cristiano Zanin e os ministros Alexandre de Moraes, Carmén Lúcia e Flávio Dino, é o colegiado responsável por julgar os réus da tentativa de golpe de Estado.

Durante a votação do núcleo crucial, que envolveu os idealizadores do golpe, Fux foi o único a se posicionar favorável a inocentar grande parte dos sete acusados, apenas o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid; e o candidato a vice-presidente, Walter Braga Netto (PL), deveriam ser condenados.

Já a Segunda Turma tem os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Kássio Nunes Marques e Gilmar Mendes.

