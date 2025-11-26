Assine
TRUMP

O que faz um secretário de imprensa? Entenda o poder do cargo de Leavitt

Mais do que um porta-voz, o cargo de secretário de imprensa é estratégico para qualquer governo; saiba qual sua real influência na política

FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
26/11/2025 18:03 - atualizado em 26/11/2025 18:04

O que faz um secretário de imprensa? Entenda o poder do cargo de Leavitt
Donald Trump e sua secretária de imprensa, Karoline Leavitt crédito: Divulgação

A secretária de imprensa de Donald Trump, Karoline Leavitt, anunciada em novembro de 2024, tem se destacado por suas posições estratégicas. Apesar de ser um cargo subestimado, o papel do secretário de imprensa é projetar a imagem pública de seu cliente e funcionar como um operador-chave na complexa relação entre o poder e a mídia.

A rotina envolve a organização de coletivas, a resposta a questionamentos diários e a divulgação de comunicados oficiais. Essa função, no entanto, é apenas a parte mais visível do trabalho. Nos bastidores, sua influência é muito maior e mais decisiva.

Quais são as principais funções?

O trabalho de um secretário de imprensa é multifacetado e exige uma combinação de habilidades de comunicação, estratégia e agilidade política. Suas responsabilidades centrais geralmente incluem:

  • Definir a mensagem: trabalhar diretamente com o líder e sua equipe para construir a narrativa oficial sobre políticas, decisões e eventos, garantindo consistência e clareza.

  • Gerenciar o fluxo de informações: controlar o que é divulgado, quando e como, atuando como um filtro estratégico para proteger a imagem do governo ou da campanha.

  • Aconselhar o líder: orientar sobre como se comunicar com a imprensa e o público, preparando-o para entrevistas, discursos e debates.

  • Administrar crises: atuar rapidamente para conter danos em momentos de controvérsia, oferecendo respostas rápidas e moldando a percepção pública sobre o problema.

O poder nos bastidores

A principal ação do cargo é selecionar a agenda e influenciar a cobertura da imprensa. A estratégia de comunicação em escolher as informações que se deseja destacar e quais veículos de imprensa terão acesso a elas direciona o foco do noticiário e não é aleatória.

Antecipar polêmicas, neutralizar ataques e promover as conquistas de seu chefe são métodos obtidos por bons profissionais. Por outro lado, um desempenho ruim pode gerar crises de imagem e ocasionar o desgaste político. A escolha de Leavitt, conhecida por seu estilo direto, sinaliza a abordagem de comunicação que Trump adota em seu segundo mandato.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

