Casa Branca restringe acesso de jornalistas a gabinete de imprensa

O governo dos Estados Unidos proibiu nesta sexta-feira (31) o acesso de jornalistas a parte do gabinete de imprensa da Casa Branca sem agendamento, com o objetivo de proteger "informações sensíveis".

Os jornalistas credenciados não podem mais acessar a seção onde fica o escritório da secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, "sem autorização prévia mediante agendamento", informou o Conselho de Segurança Nacional, em memorando dirigido à porta-voz e ao diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung.

Até agora, os jornalistas podiam acessar livremente o local, de onde se aproximavam com frequência para tentar falar com Leavitt ou outros funcionários para obter informações ou confirmar notícias.

Segundo o memorando, os veículos de comunicação ainda terão acesso à área junto à famosa sala de imprensa da Casa Branca, onde ficam os postos dos jornalistas menos experientes.

A medida foi anunciada em um contexto de restrições mais amplas impostas aos jornalistas pelo governo Trump, incluindo novas regras no Pentágono que veículos importantes, como a AFP, negaram-se a assinar no começo do mês.

