Zema sob pressão, corrida ao Palácio Tiradentes e o tarifaço de Trump

O episódio desta sexta-feira (21/11) do Política EM Pauta, podcast do Estado de Minas dedicado aos bastidores dos poderes em Minas e em Brasília, costurou três temas que movimentaram a semana política. Disponível no YouTube do Portal UAI e nos principais tocadores, o programa reuniu os repórteres da editoria de política do EM para destrinchar os assuntos que ecoaram nos corredores do Legislativo.

Logo no primeiro bloco, o destaque foi o aulão de Inteligência Artificial promovido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais em parceria com o Google, no Mineirão. O evento, que pretendia quebrar um recorde mundial e reuniu cerca de 30 mil estudantes, terminou em uma pancadaria generalizada entre alunos. A confusão rapidamente ganhou contornos políticos, atingindo em cheio o governador Romeu Zema (Novo).

No segundo bloco, o podcast mergulhou nos bastidores da sucessão estadual. Enquanto Rodrigo Pacheco (PSD) hesita, o PT abre conversas com Alexandre Kalil (PDT), criando uma nova rota de aproximação diante do silêncio do senador. Ao mesmo tempo, o PL mineiro vive um racha interno, pressionado pelas movimentações do vice-governador Mateus Simões (PSD), que tenta se aproximar da sigla, como mostrou a colunista do EM, Bertha Maakaroun.

Fechando a edição, o terceiro bloco destacou o giro internacional. O governo Donald Trump anunciou a retirada do tarifaço de 40% sobre produtos brasileiros como carne e café, mudança que chega logo após a suspensão de uma taxa de reciprocidade de 10% aplicada a centenas de mercadorias. Medida que pode refletir positivamente na imagem do governo Lula.

O programa foi apresentado pelos repórteres Alessandra Mello, Andrei Megre e Sílvia Pires. Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no canal de Youtube do Portal Uai e no Spotify.