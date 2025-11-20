Assine
MEIO AMBIENTE

COP30: quantas pessoas foram atendidas após incêndio?

O boletim, atualizado às 18h, é do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS), responsável pelo monitoramento e organização da assistência

Luciano Nascimento - Enviado Especial
Luciano Nascimento - Enviado Especial
20/11/2025 21:00

Incêndio atinge pavilhão da COP30 em Belém e atrapalha negociações
Incêndio atinge pavilhão da COP30 em Belém e atrapalha negociações crédito: Platobr Politica

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (20/11) que 21 pessoas receberam atendimento em razão do incêndio que atingiu a Zona Azul da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. O boletim, atualizado às 18h, é do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS), responsável pelo monitoramento e organização da assistência durante o evento.

Do total de casos, 19 estão relacionados à inalação de fumaça. Duas pessoas tiveram crise de ansiedade após o ocorrido. Não houve registro de feridos pelas chamas com queimaduras.

"Os pacientes foram atendidos prontamente, e 12 deles já foram liberados. Os demais estão recebendo assistência adequada nos serviços de saúde de Belém e em uma unidade de referência para esses casos", diz o boletim.

De acordo com o ministério, equipes de saúde municipal, estadual e federal seguem acompanhando e monitorando a assistência e o estado de saúde dos atendidos.

Tópicos relacionados:

belem cop30 incendio saude

