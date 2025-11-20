Fogo na COP30: carta da ONU havia alertado sobre ‘falhas de infraestrutura’

Nesta quinta-feira (20/11), um incêndio atingiu pavilhões da Zona Azul, local onde ocorrem as reuniões de alto escalão da 30ª Conferência das Partes (COP30). O fogo se alastrou pelo local e provocou a evacuação, com o cancelamento das atividades previstas. Ainda não há explicações definitivas sobre o que causou o incidente, embora investigação aponte para hipóteses de falha em um gerador ou curto-circuito em um stand.

A ocorrência reacendeu a discussão sobre falhas de segurança e infraestruturas apontas pela própria Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) em carta enviada ao governo no Brasil. Na carta, a agência da ONU destacou as temperaturas “extremamente altas” e falhas nos aparelhos der ar condicionado, além de problemas com infiltrações e alagamentos.

A carta, com assinatura do secretário-executivo da UNFCCC, Simon Stiell, foi enviada após um grupo tentar invadir a Zona Azul em 12 de novembro. Na ocasião, a Casa Civil afirmou que atendeu aos pedidos da ONU e que os governos estadual e federal, junto ao Departamento das Nações Unidas para Segurança e Proteção (UNDSS), responsável pela segurança dentro do evento, se reuniram para reavaliar as medidas de segurança.

A nota do ministério afirma ainda que tomou medidas para amenizar o calor, com “instalação de novos aparelhos de ar-condicionado nas tendas e unidades adicionais do modelo sprint nas salas com falhas de climatização”. Em coletiva à imprensa na noite de 13 de novembro, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou que os problemas de segurança haviam sido solucionados e que falhas na estrutura estavam sendo corrigidas.

Em comunicado, a organização da COP30 informou que o incêndio "está controlado e não deixou feridos". "As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", finaliza.