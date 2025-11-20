Assine
ESTRUTURA QUESTIONÁVEL

Fogo na COP30: carta da ONU havia alertado sobre ‘falhas de infraestrutura’

Hipóteses apontam que incêndio desta quinta-feira (20/11) foi provocado por falha em um gerador ou curto-circuito em um stand

GB
Gabriella Braz - Correio Braziliense
20/11/2025 17:24

quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
Equipes de emergência combatem incêndio em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30, em Belém crédito: AFP

Nesta quinta-feira (20/11), um incêndio atingiu pavilhões da Zona Azul, local onde ocorrem as reuniões de alto escalão da 30ª Conferência das Partes (COP30). O fogo se alastrou pelo local e provocou a evacuação, com o cancelamento das atividades previstas. Ainda não há explicações definitivas sobre o que causou o incidente, embora investigação aponte para hipóteses de falha em um gerador ou curto-circuito em um stand. 

A ocorrência reacendeu a discussão sobre falhas de segurança e infraestruturas apontas pela própria Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) em carta enviada ao governo no Brasil. Na carta, a agência da ONU destacou as temperaturas “extremamente altas” e falhas nos aparelhos der ar condicionado, além de problemas com infiltrações e alagamentos.

A carta, com assinatura do secretário-executivo da UNFCCC, Simon Stiell, foi enviada após um grupo tentar invadir a Zona Azul em 12 de novembro. Na ocasião, a Casa Civil afirmou que atendeu aos pedidos da ONU e que os governos estadual e federal, junto ao Departamento das Nações Unidas para Segurança e Proteção (UNDSS), responsável pela segurança dentro do evento, se reuniram para reavaliar as medidas de segurança. 

A nota do ministério afirma ainda que tomou medidas para amenizar o calor, com “instalação de novos aparelhos de ar-condicionado nas tendas e unidades adicionais do modelo sprint nas salas com falhas de climatização”. Em coletiva à imprensa na noite de 13 de novembro, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou que os problemas de segurança haviam sido solucionados e que falhas na estrutura estavam sendo corrigidas. 

Em comunicado, a organização da COP30 informou que o incêndio "está controlado e não deixou feridos". "As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", finaliza.

belem cop cop30 incendio

