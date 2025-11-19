O que significa a escultura 'dragão onça' que viralizou na COP30

Uma impressionante escultura que une um dragão chinês e uma onça-pintada brasileira se tornou o centro das atenções durante a COP30, realizada em Belém. A obra de arte "Espírito Guardião Dragão-Onça", criada pela artista chinesa Huang Jian, viralizou nas redes sociais.

A escultura de bronze, um presente da China para o Brasil, tem um forte apelo visual e uma carga simbólica poderosa. A fusão da onça-pintada, símbolo do Brasil e do dragão, representando a China, simboliza a união entre as duas nações na agenda climática global e na proteção das florestas tropicais.

O que a obra representa?

Cada elemento da escultura carrega um significado próprio. O dragão é uma das figuras mais reverenciadas da mitologia chinesa, associado à sabedoria, à força, à sorte e à prosperidade. Ele simboliza o poder e a identidade cultural da nação asiática, sendo um ícone reconhecido globalmente como representante da China.

Por sua vez, a onça-pintada é o maior felino das Américas e um dos animais mais emblemáticos da fauna brasileira. Ela representa a força da natureza, a agilidade e a riqueza da biodiversidade do Brasil, simbolizando também a ancestralidade amazônica e a urgência da proteção ambiental.

Ao entrelaçar os dois animais em uma única peça, a obra materializa a ideia de cooperação na luta contra as mudanças climáticas. A imagem de duas potências em harmonia transmite uma mensagem de equilíbrio e parceria mútua, reforçando os laços construídos entre os dois países.

