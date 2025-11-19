Assine
overlay
Início Nacional
COOPERAÇÃO

O que significa a escultura 'dragão onça' que viralizou na COP30

Entenda o simbolismo da obra que une dragão chinês e onça brasileira, apresentada na conferência do clima em Belém

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
19/11/2025 12:51

compartilhe

SIGA
x
O que significa a escultura 'dragão onça' que viralizou na COP30
Saiba o que significa a estátua &quot;dragão onça&quot;, presente da China para o Brasil, apresentado na COP30 crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma impressionante escultura que une um dragão chinês e uma onça-pintada brasileira se tornou o centro das atenções durante a COP30, realizada em Belém. A obra de arte "Espírito Guardião Dragão-Onça", criada pela artista chinesa Huang Jian, viralizou nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A escultura de bronze, um presente da China para o Brasil, tem um forte apelo visual e uma carga simbólica poderosa. A fusão da onça-pintada, símbolo do Brasil e do dragão, representando a China, simboliza a união entre as duas nações na agenda climática global e na proteção das florestas tropicais.

O que a obra representa?

Cada elemento da escultura carrega um significado próprio. O dragão é uma das figuras mais reverenciadas da mitologia chinesa, associado à sabedoria, à força, à sorte e à prosperidade. Ele simboliza o poder e a identidade cultural da nação asiática, sendo um ícone reconhecido globalmente como representante da China.

Por sua vez, a onça-pintada é o maior felino das Américas e um dos animais mais emblemáticos da fauna brasileira. Ela representa a força da natureza, a agilidade e a riqueza da biodiversidade do Brasil, simbolizando também a ancestralidade amazônica e a urgência da proteção ambiental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao entrelaçar os dois animais em uma única peça, a obra materializa a ideia de cooperação na luta contra as mudanças climáticas. A imagem de duas potências em harmonia transmite uma mensagem de equilíbrio e parceria mútua, reforçando os laços construídos entre os dois países.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

arte belem china cop30 lula meio-ambiente para

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay