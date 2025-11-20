Indicação de Messias ao STF divide parlamentares e acirra discursos

A chegada do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Senado como indicado de Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF) provocou reação imediata entre parlamentares. As declarações revelam a polarização diante da escolha do petista para a mais alta Corte do país.

Entre os aliados do governo, o tom foi de comemoração. O presidente do PT, Edinho Silva, elogiou Messias, afirmando tratar-se de “uma escolha acertadíssima”. Para ele, o advogado-geral da União reúne todas as qualificações necessárias para o cargo. “Ele é jurista brilhante, preparado, sério, com profundo conhecimento constitucional. O Brasil ganha com a indicação de um ministro que honra o Direito e honra o povo brasileiro”, declarou.

Na oposição, a reação foi imediata e crítica. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que a eventual aprovação de Messias significaria “mais 30 anos de um esquerdista petista” no STF, caso o Senado confirme a indicação. “Com a indicação do Jorge Messias para o STF, caso ele seja aprovado pelo Senado, ele tem 45 anos, serão mais 30 anos de um ESQUERDISTA PETISTA, julgando e ATRASANDO o Brasil com seus valores de esquerda!”, escreveu.

O deputado Guto Zacarias (União Brasil) também endureceu o tom e classificou a escolha como uma “vergonha”. Em sua crítica, resgatou o episódio em que Messias atuou na Casa Civil em 2016, então no governo Dilma.

“Lula anunciou a indicação de Jorge Messias, o ‘Bessias’, para o STF! Mais uma vez, Lula trai a sua promessa de campanha de não indicar amigos para o STF e sugere o homem responsável pelo plano para livrar Lula da cadeia em 2016 ao entregá-lo um termo para assumir o Ministério da Casa Civil! (…) Essa decisão é uma ofensa ao Direito e à Suprema Corte, além de ser um absurdo para os brasileiros. Vergonha total”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a deputada Lohanna (PV-MG) considerou a escolha um gesto de fortalecimento das instituições. Para ela, a indicação “nos traz esperança na defesa da democracia e dos direitos sociais”. Segundo a parlamentar, Messias tem “trajetória sólida na defesa do Estado Democrático de Direito e sempre se posicionou com coerência e firmeza”.