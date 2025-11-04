Ex-vereador de BH é exonerado de cargo na prefeitura em meio à investigação

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O diretor da Coordenadoria Especial de Vilas e Favelas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Gilson Guimarães (PSB), foi exonerado do cargo nesta terça-feira (4/11). A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM).

A exoneração ocorre no contexto de uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que apura suspeitas de rachadinha, prática em que parte do salário de assessores é desviada, e lavagem de dinheiro em um esquema ligado ao período em que Guimarães exerceu mandato como vereador de Belo Horizonte.

A apuração teve início a partir de denúncia apresentada ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), relatando a existência de um funcionário fantasma no gabinete do então vereador. Segundo informações, as transações financeiras analisadas indicam movimentações suspeitas e tentativas de ocultação da origem de recursos, configurando indícios de lavagem de dinheiro.

Como parte da operação, a Polícia Civil cumpriu dez mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao ex-parlamentar e a pessoas próximas. As diligências ocorreram em residências de ex-assessores, em imóveis localizados no Aglomerado da Serra e também na Coordenadoria Especial de Vilas e Favelas Leste, unidade vinculada à estrutura da PBH onde Guimarães exercia a função de diretor.

A Coordenadoria Especial de Vilas e Favelas foi criada em dezembro do ano passado, durante a reforma administrativa promovida pelo então prefeito Fuad Noman (PSD). Gilson Guimarães foi nomeado diretor da coordenadoria após a reestruturação, com atuação voltada a políticas públicas e programas direcionados a áreas de vulnerabilidade social da regional Leste.

Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte informou, por meio de nota, que a exoneração de Gilson Guimarães foi realizada a pedido dele próprio, com o objetivo de se “dedicar à defesa no processo conduzido pela Polícia Civil”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem também procurou o ex-vereador, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.