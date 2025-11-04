Assine
INVESTIGAÇÃO

CPMI do INSS: presidente da entidade de pescadores é preso em flagrante

O presidente da CBPA foi detido sob suspeita de falso testemunho e irregularidades envolvendo transferências financeiras

04/11/2025 09:13

Abraão Lincoln foi acompanhado por policiais legislativos após o depoimento à CPMI do INSS, que terminou já na madrugada de terça-feira
Abraão Lincoln foi acompanhado por policiais legislativos após o depoimento à CPMI do INSS, que terminou já na madrugada de terça-feira crédito: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira (3/11), após prestar depoimento à  Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga fraudes e abusos no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social

De acordo com o relatório lido pelo relator da comissão, Alfredo Gaspar, Lincoln teria mentido sobre a saída da direção da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA). “Afirmou ter renunciado, quando, segundo a comissão, teria sido afastado como medida cautelar”, apontou o documento. 

Além disso, o depoente negou, “por meio do silêncio”, conhecer Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de “Careca do INSS”, mas admitiu vínculo em outros momentos. Lincoln também teria mentido sobre a natureza da relação com Gabriel Negreiros, tesoureiro da CBPA, e sobre o alcance da procuração passada a Adelino Rodrigues Junior.

Também são investigadas transferências de recursos pela CBPA: R$ 59 mil enviados à esposa do então procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio, e R$ 430 mil em espécie destinados a João Victor Fernandes. 

O presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), autorizou a prisão após considerar que o depoente incorreu em falso testemunho, destacando que “o silêncio também fala” e afirmando que a comissão inicia “o tempo da verdade, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos e da esperança que ainda vive no coração do Brasil”. 

O episódio marca um avanço nas investigações da CPMI, que tem como objetivo apurar fraudes no INSS, como concessões irregulares de benefícios, desvios de recursos e atuação indevida de entidades representativas.

