Brasil-EUA

Padilha sobre Trump: "Se não quer ter boa relação comercial com o Brasil, o mundo quer"

Ministro destacou, nesta sexta-feira (24/10), que várias outras nações querem fazer comércio com o país e que espera que Donald Trump siga na mesma linha do presidente Lula, que "sempre opta pelo diálogo"

Letícia Corrêa
Letícia Corrêa
Repórter
24/10/2025 19:18

Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol, alerta governo. Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol, alerta governo. Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha crédito: Walterson Rosa/MS

“Se tem algum país que não quer manter boa relação comercial com o Brasil, o mundo quer fazer”. A fala foi dada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em alusão ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Padilha destacou, nesta sexta-feira (24/10), que várias outras nações querem fazer comércio com o Brasil e que espera que Trump siga na mesma linha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que “sempre opta pelo diálogo”. 

Lula afirmou, hoje, que espera que o possível encontro com o presidente dos EUA, previsto para domingo (26) na Malásia, resulte em bom entendimento para as duas nações. O líder brasileiro quer falar sobre as taxações aplicadas ao Brasil e sobre a Lei Magnitsky.

“Então, a expectativa que eu tenho é uma postura similar por parte do presidente dos Estados Unidos, que é um país muito importante, e o Brasil deve continuar dessa postura ativa. Eu acabei de voltar de uma missão internacional, onde eu estive com o rei da Inglaterra, com o ministro da Saúde da Inglaterra. Que a gente brinca que o sistema nacional inglês é o irmão mais velho do SUS. Depois, estive com todas as autoridades de governo da China e encerrei na Índia, com o vice-presidente, que disse estar de portas abertas para o Brasil”, destacou o ministro.

“O presidente está lá na Malásia, foi convidado para participar da cúpula dos países asiáticos. Primeiro chefe de Estado de fora dessa região convidado para participar porque o mundo quer ter relação com o Brasil. A gente tem expectativa de que os Estados Unidos também tenham”, completou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

lula padilha saude tarifaco trump

