Padilha sobre Trump: "Se não quer ter boa relação comercial com o Brasil, o mundo quer"

“Se tem algum país que não quer manter boa relação comercial com o Brasil, o mundo quer fazer”. A fala foi dada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em alusão ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Padilha destacou, nesta sexta-feira (24/10), que várias outras nações querem fazer comércio com o Brasil e que espera que Trump siga na mesma linha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que “sempre opta pelo diálogo”.

Lula afirmou, hoje, que espera que o possível encontro com o presidente dos EUA, previsto para domingo (26) na Malásia, resulte em bom entendimento para as duas nações. O líder brasileiro quer falar sobre as taxações aplicadas ao Brasil e sobre a Lei Magnitsky.

“Então, a expectativa que eu tenho é uma postura similar por parte do presidente dos Estados Unidos, que é um país muito importante, e o Brasil deve continuar dessa postura ativa. Eu acabei de voltar de uma missão internacional, onde eu estive com o rei da Inglaterra, com o ministro da Saúde da Inglaterra. Que a gente brinca que o sistema nacional inglês é o irmão mais velho do SUS. Depois, estive com todas as autoridades de governo da China e encerrei na Índia, com o vice-presidente, que disse estar de portas abertas para o Brasil”, destacou o ministro.

“O presidente está lá na Malásia, foi convidado para participar da cúpula dos países asiáticos. Primeiro chefe de Estado de fora dessa região convidado para participar porque o mundo quer ter relação com o Brasil. A gente tem expectativa de que os Estados Unidos também tenham”, completou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro