‘Frase mal colocada’: o recuo de Lula na declaração sobre usuários de drogas

Após provocar fortes críticas com uma declaração sobre drogas em Jacarta, na Indonésia, onde participa da 47ª Cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou nesta sexta-feira, 24. Durante entrevista coletiva, conforme destacado pelo PlatôBR, ele afirmou que “traficantes são vítimas dos usuários de drogas”, frase que teve imediata repercussão na internet.

Nas redes sociais, o presidente disse ter se expressado mal e reforçou seu compromisso contra o crime organizado: “Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado”, escreveu o petista. “Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, completou Lula.

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), foi um dos primeiros a se manifestar. “Os traficantes são vítimas dos usuários, os assaltantes são vítimas dos assaltados, os assassinos são vítimas dos mortos, os estupradores são vítimas das violentadas e por aí vai. Presidente Lula, vítima é o povo brasileiro dessa visão em que as vítimas são culpadas e os culpados são vítimas”, postou o oposicionista.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) também comentou nas redes, em tom irônico: “Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco o PCC vira ONG.” O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), classificou de “inacreditável” a declaração do presidente. “O homem que governa o país defende quem destrói famílias e espalha violência”, afirmou o líder do PL. “O bandido é vítima e o cidadão de bem é o culpado. O país precisa de justiça, não de romantização do tráfico”, acrescentou.

Em linha semelhante, Mendonça Filho (União-PE) também critiou o petista. “A fala de Lula dizendo que traficante é vítima mostra como o PT e parte da esquerda querem enfrentar o crime. Transformando traficante em vítima. Um desrespeito aos milhões de brasileiros que vivem sob a influência do crime organizado”, escreveu o deputado.

No Senado, o líder do PL, Carlos Portinho (RJ), também se posicionou: “O governo Lula admite o narcoestado que defende. De que lado você está?”