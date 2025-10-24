Projeto de lei quer detector de metais nas escolas; entenda a proposta

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Um projeto de lei (PL) em tramitação no Congresso Nacional visa à instalação obrigatória de detectores de metais em todas as escolas públicas e privadas do país. A iniciativa ganhou força após recentes episódios de violência, incluindo um ataque com tesoura, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e busca criar uma barreira física para impedir a entrada de armas e objetos perigosos no ambiente de ensino.

A proposta estabelece que os equipamentos sejam instalados nas entradas principais das instituições, com o objetivo de inspecionar alunos, funcionários e visitantes. O texto surge como uma resposta direta à crescente preocupação de pais e educadores com a segurança de crianças e adolescentes dentro das salas de aula e pátios escolares.

Caso a lei seja aprovada, a rotina de milhões de estudantes e profissionais da educação pode ser transformada. A implementação da medida exigiria não apenas um investimento em tecnologia, como uma reorganização logística significativa no funcionamento diário das escolas.

O que pode mudar no dia a dia da escola

A adoção de detectores de metais traria mudanças práticas e imediatas para a comunidade escolar. Entender essas possíveis alterações é fundamental para pais e alunos se prepararem para uma nova realidade. Veja os principais pontos de impacto:

Controle na entrada: a chegada à escola teria filas organizadas para a passagem individual pelos pórticos detectores. Isso poderia exigir que os alunos cheguem com mais antecedência para evitar atrasos no início das aulas.

Inspeção de mochilas e pertences: caso o alarme do detector soe, o aluno ou visitante precisaria passar por uma inspeção manual de sua mochila e bolsos, realizada por um profissional treinado para a função.

Restrição de objetos comuns: itens metálicos de uso diário, como chaves e cintos com fivelas grandes, e até mesmo certos materiais escolares, vide compassos e tesouras de ponta, poderiam acionar o equipamento, gerando a necessidade de verificação constante.

Novos profissionais no ambiente escolar: a operação dos equipamentos e os procedimentos de revista exigiriam a contratação de equipes de segurança especializadas, alterando o perfil dos funcionários que atuam nas portarias das escolas.

O debate sobre a proposta também inclui outras frentes, como o reforço do acompanhamento psicológico para alunos e a ampliação de rondas policiais no entorno das instituições. O projeto ainda precisa passar por diversas comissões antes de ser votado em plenário.

