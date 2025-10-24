Assine
overlay
Início Política
SEGURANÇA

Projeto de lei quer detector de metais nas escolas; entenda a proposta

Em resposta à onda de violência, parlamentares discutem medidas mais rígidas de segurança; veja o que pode mudar no dia a dia das instituições de ensino

Publicidade
Carregando...
Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
24/10/2025 15:20 - atualizado em 24/10/2025 15:49

compartilhe

SIGA
x
Aluno da Escola Estadual Professor Affonso Neves, no Bairro São Francisco, em BH, carrega cartaz contra a violência nas escolas do Brasil
Aluno da Escola Estadual Professor Affonso Neves, no Bairro São Francisco, em BH, carrega cartaz contra a violência nas escolas do Brasil crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 12/4/23

Um projeto de lei (PL) em tramitação no Congresso Nacional visa à instalação obrigatória de detectores de metais em todas as escolas públicas e privadas do país. A iniciativa ganhou força após recentes episódios de violência, incluindo um ataque com tesoura, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e busca criar uma barreira física para impedir a entrada de armas e objetos perigosos no ambiente de ensino.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta estabelece que os equipamentos sejam instalados nas entradas principais das instituições, com o objetivo de inspecionar alunos, funcionários e visitantes. O texto surge como uma resposta direta à crescente preocupação de pais e educadores com a segurança de crianças e adolescentes dentro das salas de aula e pátios escolares.

Caso a lei seja aprovada, a rotina de milhões de estudantes e profissionais da educação pode ser transformada. A implementação da medida exigiria não apenas um investimento em tecnologia, como uma reorganização logística significativa no funcionamento diário das escolas.

 

Leia Mais


O que pode mudar no dia a dia da escola

Arma de fodo sobre uma mesa de madeira marrom com uma mão sobre ela indicando movimento para pegá-la.
A violência na escola não pode ser enfrentada por cima de cadáveres, mas antes que eles sejam produzidos Pexels

A adoção de detectores de metais traria mudanças práticas e imediatas para a comunidade escolar. Entender essas possíveis alterações é fundamental para pais e alunos se prepararem para uma nova realidade. Veja os principais pontos de impacto:

  • Controle na entrada: a chegada à escola teria filas organizadas para a passagem individual pelos pórticos detectores. Isso poderia exigir que os alunos cheguem com mais antecedência para evitar atrasos no início das aulas.

  • Inspeção de mochilas e pertences: caso o alarme do detector soe, o aluno ou visitante precisaria passar por uma inspeção manual de sua mochila e bolsos, realizada por um profissional treinado para a função.

  • Restrição de objetos comuns: itens metálicos de uso diário, como chaves e cintos com fivelas grandes, e até mesmo certos materiais escolares, vide compassos e tesouras de ponta, poderiam acionar o equipamento, gerando a necessidade de verificação constante.

  • Novos profissionais no ambiente escolar: a operação dos equipamentos e os procedimentos de revista exigiriam a contratação de equipes de segurança especializadas, alterando o perfil dos funcionários que atuam nas portarias das escolas.

O debate sobre a proposta também inclui outras frentes, como o reforço do acompanhamento psicológico para alunos e a ampliação de rondas policiais no entorno das instituições. O projeto ainda precisa passar por diversas comissões antes de ser votado em plenário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

congresso escolas estudantes violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay