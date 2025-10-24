Maurício do Vôlei visita Bolsonaro e articula candidatura ao Senado

O deputado federal Maurício do Vôlei (PL-MG) visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão domiciliar nesta sexta-feira (24/10) em Brasília (DF).

Cotado para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026, o ex-atleta conversou por cerca de duas horas com Bolsonaro e avaliou positivamente o encontro.

Ao Estado de Minas, Maurício relatou que Jair está “muito triste com a perseguição que está sofrendo”, mas otimista com a possibilidade de reverter sua situação jurídica e disputar a presidência nas eleições de 2026. O ex-presidente ainda busca articular uma maioria bolsonarista tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados para 2026.

No encontro, foi colocada em pauta a possibilidade de Maurício sair como candidato ao Senado por Minas. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas, de 8 de outubro, ele aparece como o terceiro colocado nas duas pesquisas estimuladas, atrás de Aécio Neves (PSDB) e Carlos Viana (Podemos).

Em 2026, cada estado vai eleger dois senadores. Assim, os partidos poderão lançar, cada um, dois candidatos ao pleito. Pelo PL, os principais considerados são Maurício do Vôlei, o deputado federal Domingos Sávio e o deputado estadual Cristiano Caporezzo, que esteve com Bolsonaro para também articular as eleições nessa quinta-feira (23).

Jair Bolsonaro ainda avalia quais serão os nomes do PL no pleito, mas Maurício se coloca à disposição “para o que der e vier”. “Independente se for para deputado federal ou Senado, estarei do lado dele. Sempre”, completou.

Inelegível

Bolsonaro está inelegível desde junho de 2023, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o condenou por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação por falas contra o sistema eleitoral em reunião no Palácio da Alvorada em 2022. A inelegibilidade para cargos do Executivo vale até as eleições municipais de 2032.

Além disso, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob acusação de comandar a trama golpista.