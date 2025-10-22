Moraes barra visita de Valdemar a Bolsonaro após STF reabrir investigação

Após o STF decidir reabrir a investigação contra Valdemar Costa Neto pela trama golpista, Alexandre de Moraes barrou nesta quarta-feira, 22, um pedido de Jair Bolsonaro para que o presidente do PL o visitasse na prisão domiciliar no próximo dia 29.

Como mostrou a coluna, a decisão do STF voltaria a interromper a comunicação entre Valdemar e Bolsonaro, que já haviam ficado um ano e um mês sem se falar por ordem de Moraes, entre fevereiro de 2024 e março de 2025.

Isso porque, ao determinar a prisão de Jair Bolsonaro, Moraes reiterou que o ex-presidente não poderia manter qualquer contato com alvos das ações penais e do inquérito relacionados à tentativa de golpe, “inclusive por intermédio de terceiros”.

Na decisão desta quarta-feira, o ministro destacou exatamente essa proibição e barrou a visita de Valdemar ao aliado.

Valdemar esteve na casa de Jair Bolsonaro na segunda-feira, 20. O presidente do PL já havia feito outra visita a Bolsonaro em agosto. Nos encontros, eles articulavam ações do bolsonarismo no Congresso, como a busca pela anistia, e questões relacionadas às eleições de 2026.

O impedimento a que ambos se falassem, entre 2024 e 2025, era frequentemente citado por bolsonaristas como tentativa de Moraes de “asfixiar” politicamente o PL. A falta de contato abrangeu, por exemplo, todo o período das eleições municipais do ano passado.