Efeito manada: como a expectativa de vitória pode decidir uma eleição

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Você já considerou votar em um candidato simplesmente porque ele parece ser o favorito para vencer? Esse comportamento tem nome e é um fenômeno psicológico poderoso nas eleições: o efeito manada. Em períodos de disputa eleitoral, a percepção de que um nome lidera com folga pode influenciar milhares de eleitores indecisos a se juntarem ao lado que aparenta ser o vencedor, muitas vezes sem uma análise mais profunda das propostas.

Essa tendência, conhecida como “bandwagon effect” na psicologia social, funciona como um atalho para o cérebro. Diante de uma decisão complexa como escolher um governante, seguir a maioria pode parecer o caminho mais seguro e com menor chance de erro. É um instinto de pertencer ao grupo vitorioso e validar a própria escolha com base na opinião de muitos.

As campanhas políticas exploram essa tendência de forma estratégica. A divulgação massiva de pesquisas de intenção de voto, a organização de grandes comícios e a criação de um forte engajamento nas redes sociais são táticas para construir uma imagem de vitória inevitável. O objetivo é claro: convencer o eleitor de que apoiar outro candidato seria um “voto perdido”.

A pressão social, mesmo que sutil, também desempenha um papel importante. Conversas com amigos, familiares e o conteúdo consumido online reforçam a ideia de que existe um lado certo ou mais popular, o que pode levar o eleitor a alinhar seu voto com o de seu círculo social para evitar conflitos ou sentir-se parte de um consenso.

Como fazer uma escolha consciente e evitar o efeito manada

Para o eleitor, tomar uma decisão baseada em suas próprias convicções exige um esforço para não se deixar levar pela correnteza. Reconhecer táticas e focar no que realmente importa é fundamental. Veja algumas dicas práticas para fazer uma escolha mais informada:

Analise propostas, não popularidade: dedique tempo para ler os planos de governo dos principais candidatos. A popularidade de um nome não garante que suas propostas sejam as melhores para você ou o país.

Questione as pesquisas de intenção de voto: lembre-se que pesquisas são um retrato do momento e possuem margens de erro. Não trate os resultados como uma previsão definitiva da eleição e busque informações em diferentes institutos.

Avalie o histórico do candidato: pesquise o que o político já realizou em cargos anteriores. Suas ações passadas podem dizer mais sobre seu compromisso e capacidade do que as promessas de campanha.

Cuidado com sua bolha digital: os algoritmos das redes sociais tendem a mostrar conteúdos que reforçam suas crenças. O que parece ser um consenso na sua timeline pode não representar a opinião geral da população.

Converse com quem pensa diferente: ouvir argumentos contrários aos seus pode ajudar a fortalecer suas próprias convicções ou a enxergar pontos que você não havia considerado, tornando sua decisão final mais sólida e bem fundamentada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.