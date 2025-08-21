Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turno em 2026, aponta Genial/Quaest

Lula lidera em todos os cenários estimulados de primeiro e segundo turno na eleição de 2026, mostra a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21.

Em um primeiro turno com cenário estimulado, o presidente aparece com 34% das intenções de voto contra 28% de Jair Bolsonaro; com 35% contra 21% de Michelle Bolsonaro; com 35% contra 17% de Tarcísio de Freitas; com 34% contra 15% de Eduardo Bolsonaro; e com 35% contra 14% de Flávio Bolsonaro.

Já no cenário de segundo turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto frente a 35% de Jair Bolsonaro; 47% a 35% de Tarcísio de Freitas; 44% a 34% de Michelle Bolsonaro; 47% a 32% de Eduardo Bolsonaro; 48% a 32% de Flávio Bolsonaro; 47% a 32% de Romeu Zema; 46% a 30% de Ratinho Júnior; 46% a 30% de Eduardo Leite; e 47% a 31% de Ronaldo Caiado.

Outro sinal da onda positiva para Lula é que 47% dos entrevistados têm mais medo da volta de Bolsonaro do que de sua reeleição. Em julho, eram 44% dos eleitores. Entre os eleitores que dizem não ter posicionamento político, esse percentual avançou de 36% para 46%, em relação à pesquisa anterior, enquanto o índice dos que dizem temer Lula recuou de 31% para 25%.

A pesquisa foi entre os dias 13 e 17 de agosto. Foram 12.150 entrevistas presenciais, feitas com brasileiros de 16 anos ou mais, que abrangem, além da avaliação nacional, mostra especial sobre a opinião dos eleitores de oito estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Pernambuco. A margem de erro é de dois pontos percentuais