Simões diz que privatizar Copasa é 'interesse dos mineiros'

Em meio à discussão para retirada de referendo para a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o vice-governador Mateus Simões (Novo), atual governador em exercício, disse que a desestatização é do “interesse dos mineiros”.

Por meio da PEC 24/2023, o governo tenta derrubar a exigência de consulta popular para privatizar a companhia. Em 2001, quando Itamar Franco (1930-2011) governava o estado, foi instituída na Constituição Mineira a exigência de referendo e quórum qualificado para privatizar estatais estratégicas, como é o caso da Copasa e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

A intenção da gestão de Romeu Zema (Novo) era retirar a exigência para todas as estatais, mas, após revisões, foi mantido o quórum qualificado de 3/5 da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), e o texto, caso aprovado, valerá apenas para a Copasa.

Simões ironiza a oposição

“O governo está confiante que a base será suficiente para aprovar a privatização da Copasa, porque ela é do interesse dos mineiros. Os mineiros ganharão com isso - ganharão dinheiro para investimento em infraestrutura e ganharão serviço de saneamento e de água de melhor qualidade e maior velocidade”, declarou o vice-governador.

A fala foi durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (22/10), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte (MG), para prestar contas relativas ao acordo de repactuação pelo rompimento da barragem em Mariana (MG).

Simões ainda respondeu com ironia à possibilidade da oposição recorrer à Justiça caso a privatização seja aprovada.

“No processo democrático, a última vez que consultei o PT, ele mesmo disse que quando a gente perde a votação deve aceitar o resultado. Tenho certeza que os deputados vão fazer o que eles mesmo pregam: se perderem a votação, aceitar o resultado”, disse.



