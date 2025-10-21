Cleitinho critica PEC que acaba com consulta para privatizar estatais

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) criticou, nesta terça-feira (21/10), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que prevê o fim da consulta popular para a privatização de empresas estatais, como a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

"Não pode acabar com a consulta pública. Até porque a Copasa é um patrimônio do estado e o patrão é o povo, e o povo tem que opinar se quer que privatiza ou não", afirmou o parlamentar em vídeo publicado em suas redes sociais.

Cleitinho, que foi deputado estadual de 2019 a 2022, afirmou que irá conversar com outros parlamentares para tentar barrar a aprovação da proposta.

"É um direito da população mineira opinar se quer que privatiza ou não. Sou totalmente contra e vou conversar com alguns deputados que possam votar contra", disse o senador.

O político é próximo aos deputados estaduais Eduardo Azevedo (PL), que é seu irmão; outros quatro parlamentares são correligionários; e já fez campanha para Bruno Engler (PL) nas eleições municipais de 2022.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vem discutindo a medida, que é defendida pelo governador Romeu Zema (Novo), alegando que os valores de uma possível venda da empresa seriam necessários para que Minas Gerais faça a adesão ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), que busca equacionar a dívida de mais de R$ 170 bilhões com a União.