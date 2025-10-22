Assine
QUEREM CONSULTA POPULAR

Servidores protestam na ALMG contra PEC da privatização da Copasa

Milhares de funcionários ocuparam auditório e hall principal durante audiência pública que discute a venda da estatal mineira

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
22/10/2025 12:33 - atualizado em 22/10/2025 12:40

Manifestação de servidores contra a privatização da Copasa ocupou o hall de entrada da ALMG
Milhares de funcionários da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) lotaram, nesta quarta-feira (22/10), o Auditório José Alencar e o hall principal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em protesto contra a proposta do governo Romeu Zema (Novo) que prevê a privatização da companhia de saneamento. O ato ocorre durante uma audiência pública promovida pela Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, que debate os impactos da medida.

A mobilização faz parte da campanha dos sindicatos Sindágua-MG e Sindieletro-MG contra a PEC 24/2023, que revoga da Constituição mineira a obrigatoriedade de consulta popular, por meio de referendo, antes da venda de estatais. De acordo com os sindicatos, aproximadamente 6 mil trabalhadores da Copasa de várias regiões do estado se reúnem na Assembleia, além de vereadores de Belo Horizonte.

Com cartazes e gritos de contra a privatização, os trabalhadores manifestaram preocupação com os efeitos da privatização no abastecimento de água, sobretudo em regiões mais pobres e secas do estado. Segundo o Sindágua-MG, a entrega da Copasa à iniciativa privada pode ampliar desigualdades no acesso ao saneamento básico, já que empresas tenderiam a evitar áreas menos rentáveis. 

Made with Flourish

O debate ocorre em meio às discussões sobre o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), criado pelo governo federal para permitir que entes endividados quitem débitos com a União mediante contrapartidas como a venda de ativos. Até agora, a ALMG já aprovou a federalização da Codemge e da Codemig, e analisa a proposta que envolve a Copasa.

Ontem, a primeira reunião convocada para discutir a PEC foi cancelada por falta de quórum. 

