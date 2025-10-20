Banco Citi recomenda compra de ações da Copasa, que pode ser privatizada

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O banco Citi passou a recomendar a compra de ações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que o governador Romeu Zema (Novo) pretende privatizar, alegando que o preço pode saltar de R$ 45 para mais de R$ 60.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vem debatendo o tema, já que, por enquanto, a privatização de empresas públicas só pode ocorrer mediante referendo popular. O governo mineiro tem trabalhado no Legislativo estadual para derrubar essa exigência.

A deputada estadual Lohanna França (PV) manifestou-se contrária à recomendação do banco e alertou que a medida poderá provocar desemprego e piora na qualidade dos serviços. Para fundamentar sua posição, ela citou declarações dos analistas do banco Citi ao site NeoFeed.

"'Uma fonte fundamental da criação de valor reside na melhoria da eficiência operacional. Como empresa estatal, a Copasa historicamente enfrentou diversas restrições em termos de otimização de custos e flexibilização da força de trabalho'. O que eles estão dizendo é que vão demitir funcionários e reduzir os sistemas de atendimento ao cliente para aumentar os lucros", explicou a deputada.

Os analistas destacaram a vantagem da Copasa em comparação com a Sabesp, de São Paulo, e a Sanepar, do Paraná, já que as autoridades estabeleceram para a próxima revisão tarifária valores acima dos outros estados.

"'As autoridades estabeleceram bons parâmetros para a próxima revisão tarifária. Entre eles, o aumento do custo médio de capital, válido até 2029, que é de 9,43%. O valor ficou acima dos 7,8% da Sabesp e dos 8,08% da Sanepar'. Eles estão comemorando que a tarifa vai ser mais alta, e quem vai pagar é todo o povo mineiro", alertou Lohanna França.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar do otimismo dos analistas, eles também pregam cautela em relação à privatização, já que a proximidade das eleições reduz as oportunidades e torna o processo mais incerto.