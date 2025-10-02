Assine
overlay
Início Política
MINAS X SÃO PAULO

Tarcísio elogia Zema: 'Governador à altura da grandeza de Minas'

Governador Tarcísio de Freitas destacou trabalho do governador mineiro Romeu Zema durante encontro em São Paulo

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
02/10/2025 12:27

compartilhe

SIGA
x
Tarcisio de Freitas e Zema
Tarcísio de Freitas elogia gestão de Zema em encontro em São Paulo crédito: Reprodução/Redes Sociais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou o trabalho do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante reunião na capital paulista. O encontro, registrado em vídeo publicado nas redes sociais de Zema nesta quinta-feira (2/10), não teve a agenda oficial divulgada.

No registro, Zema afirmou que a reunião teve como objetivo discutir o futuro dos estados e do país. “Mais uma vez aqui com o governador Tarcísio, discutindo São Paulo e Minas Gerais e o Brasil. E o que nós queremos é que tudo avance, não é isso, governador?”, disse o mineiro.

Tarcísio, por sua vez, enalteceu a gestão de Zema. “Primeiro, muito feliz de receber a visita do grande governador Romeu Zema, uma pessoa que eu admiro muito. Fez um trabalho notável em Minas Gerais, pegou um estado destruído, quebrado, recuperou o estado. Ou seja, um governador à altura da grandeza do grande estado de Minas Gerais. Para mim, um orgulho, uma pessoa que me inspira, aprendo muito sempre”.

Leia Mais

O vídeo também registrou momentos mais descontraídos, com os dois governadores brincando sobre o traje usado na reunião. Zema comentou que havia chegado de paletó, mas preferiu tirá-lo: “O Tarcísio trabalha igual a mim: camisa de uniforme e calça jeans”. O paulista completou: “Isso aqui é o pessoal que trabalha, é a manga regaçada”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora os detalhes da conversa não tenham sido divulgados, o encontro reforça a proximidade política entre os governos de Minas Gerais e São Paulo. Zema, pré-candidato à Presidência da República, lançou sua pré-candidatura no estado vizinho. Tarcísio, por sua vez, mantém-se como candidato à reeleição em São Paulo, embora apareça como nome cotado no cenário nacional depois do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter sido declarado inelegível e condenado pela justiça.

Tópicos relacionados:

minas-gerais sao-paulo tarcisio-de-freitas zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay