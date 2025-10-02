Tarcísio elogia Zema: 'Governador à altura da grandeza de Minas'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou o trabalho do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante reunião na capital paulista. O encontro, registrado em vídeo publicado nas redes sociais de Zema nesta quinta-feira (2/10), não teve a agenda oficial divulgada.

No registro, Zema afirmou que a reunião teve como objetivo discutir o futuro dos estados e do país. “Mais uma vez aqui com o governador Tarcísio, discutindo São Paulo e Minas Gerais e o Brasil. E o que nós queremos é que tudo avance, não é isso, governador?”, disse o mineiro.

Tarcísio, por sua vez, enalteceu a gestão de Zema. “Primeiro, muito feliz de receber a visita do grande governador Romeu Zema, uma pessoa que eu admiro muito. Fez um trabalho notável em Minas Gerais, pegou um estado destruído, quebrado, recuperou o estado. Ou seja, um governador à altura da grandeza do grande estado de Minas Gerais. Para mim, um orgulho, uma pessoa que me inspira, aprendo muito sempre”.

O vídeo também registrou momentos mais descontraídos, com os dois governadores brincando sobre o traje usado na reunião. Zema comentou que havia chegado de paletó, mas preferiu tirá-lo: “O Tarcísio trabalha igual a mim: camisa de uniforme e calça jeans”. O paulista completou: “Isso aqui é o pessoal que trabalha, é a manga regaçada”.

Embora os detalhes da conversa não tenham sido divulgados, o encontro reforça a proximidade política entre os governos de Minas Gerais e São Paulo. Zema, pré-candidato à Presidência da República, lançou sua pré-candidatura no estado vizinho. Tarcísio, por sua vez, mantém-se como candidato à reeleição em São Paulo, embora apareça como nome cotado no cenário nacional depois do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter sido declarado inelegível e condenado pela justiça.