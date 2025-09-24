Zema usa IA para criticar PEC da Blindagem: 'Vagabundagem'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), quebrou o silêncio sobre a Proposta de Emenda à Constituição conhecida como PEC da Blindagem nesta quarta-feira (24/9), após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitar a proposição.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador apareceu “fantasiado” de cavaleiro medieval, com animação produzida com inteligência artificial (IA), para criticar a proposta, que chamou de “PEC da Vagabundagem”.

"É uma blindagem para defender político corrupto, e isso é gravíssimo. Essa PEC não defende o Brasil, não defende a família e não defende a liberdade”, disse Zema.

PEC da Blindagem como combate ao STF?

O governador ainda pontuou que a proposta foi um "jeito infeliz dos parlamentares tentarem se proteger do STF”.

Ele lembrou que os deputados do Novo se posicionaram contra a medida. Da bancada do partido, Adriana Ventura, Gilson Marques, Luiz Lima e Marcel van Hattem votaram “não” para a PEC da Blindagem. Já Ricardo Salles estava em viagem e não participou da votação.

Defesa da anistia

Zema voltou a se posicionar a favor da anistia dos envolvidos da trama golpista. Ele pontuou os valores que considera alinhados à direita e criticou o Supremo Tribunal Federal (STF). “Sempre defendi a anistia, critiquei e critico constantemente os abusos do STF”, ressaltou.

O fim do vídeo ainda conta com outro trecho produzido com o auxílio de inteligência artificial na fala de Zema: “A direita e o Senado não caíram nessa armadilha, e a PEC foi rejeitada pela CCJ”.