Assine
overlay
Início Política
Ex-presidente

Moraes libera grupo de oração na casa de Bolsonaro, mas impõe restrições

Ministro do STF autorizou a entrada de 16 pessoas para encontros semanais, mas alertou que a medida não pode ser usada como pretexto para visitas

Publicidade
Carregando...
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
01/10/2025 20:11

compartilhe

Siga no
x
Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures at the garage of his residence in Brasilia on September 11, 2025. A Brazilian judge on September 10 returned the first not-guilty vote in the coup-plotting trial of former president Jair Bolsonaro, shifting all eyes on the last two of his colleagues left to vote following two guilty findings. The 70-year-old far-right ex-leader risks a prison sentence of more than 40 years if found guilty of seeking to claw back power after his defeat in 2022 elections to leftist Luiz Inacio Lula da Silva (Photo by Sergio Lima / AFP)
Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures at the garage of his residence in Brasilia on September 11, 2025. A Brazilian judge on September 10 returned the first not-guilty vote in the coup-plotting trial of former president Jair Bolsonaro, shifting all eyes on the last two of his colleagues left to vote following two guilty findings. The 70-year-old far-right ex-leader risks a prison sentence of more than 40 years if found guilty of seeking to claw back power after his defeat in 2022 elections to leftist Luiz Inacio Lula da Silva (Photo by Sergio Lima / AFP) crédito: AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a realização de encontros de um grupo de oração na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (1º/10) e permite a entrada de até 16 pessoas para os encontros semanais.

Na decisão, Moraes destacou que a Constituição Federal assegura a assistência religiosa a todos os presos, sejam provisórios ou definitivos. “Assim, todos os presos têm direito à assistência religiosa, nos termos do que dispõe o preceito constitucional, razão pela qual inexiste óbice ao deferimento do pedido”, escreveu o magistrado.

Leia Mais

Apesar da autorização, Moraes fez um alerta. Ele ressaltou que os encontros não podem ser usados como pretexto para visitas sociais. “O ‘Grupo de Orações’, entretanto, não pode ser utilizado com desvio de finalidade, acrescentando diversas e distintas pessoas como integrantes somente para a realização de visitas não especificamente requeridas”, afirmou.

O grupo de oração contará com a presença do próprio ex-presidente e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os encontros devem acontecer semanalmente, em formato restrito e dentro dos parâmetros fixados pela decisão judicial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A autorização atende a um pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro, que alegou a necessidade de garantir a liberdade religiosa do ex-presidente. Com a decisão, Moraes conciliou o direito previsto pela Constituição com as restrições impostas pela prisão domiciliar.

Tópicos relacionados:

bolsonaro moraes prisao-domiciliar stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay